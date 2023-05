© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press



Die Massenentlassungen beim Facebook-Mutterkonzern Meta gehen wie geplant weiter. Zwischen April und Ende Mai werden 10.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Die Aktie reagiert positiv auf das Kostensenkungsprogramm.

Der Social-Media-Riese Meta hat am Mittwochabend seine dritte Entlassungsrunde im Rahmen seines milliardenschweren Kostensenkungsplans eingeleitet. Rund 10.000 Mitarbeiter werden zwischen April und Mai ihren Job verlieren, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider.

Dutzende von Meta-Mitarbeitern, die in Teams wie Marketing, Site Security, Enterprise Engineering, Program Management, Content Strategy und Corporate Communications arbeiten, gaben am Mittwoch auf LinkedIn ihre Entlassung bekannt.

Bereits im November 2022 hatte Meta 11.000 Beschäftigte entlassen. Im März wurden dann weitere Massenentlassungen in Höhe von 10.000 Stellen angekündigt. Die jüngste Entlassungsrunde betrifft Beschäftigte in den verschiedenen Unternehmensgruppen von Meta und folgt auf eine frühere Entlassungsrunde im April, die hauptsächlich Beschäftigte in technischen Funktionen betraf.

Der CEO von Meta, Mark Zuckerberg, hatte im März erklärt, dass der Großteil der Entlassungen in der zweiten Welle in drei "Phasen" über mehrere Monate erfolgen und größtenteils im Mai abgeschlossen sein werde. Einige kleinere Runden könnten danach fortgesetzt werden, sagte er.



Die Entlassungen sind Teil von Metas so genanntem 'Jahr der Effizienz', das CEO Mark Zuckerberg als notwendig für das Unternehmen bezeichnete, um in einer schwierigen Wirtschaftslage und einem geschwächten digitalen Werbemarkt schlanker und wendiger zu werden.

Die Meta-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq rund ein Prozent im Plus ab. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 249,21 US-Dollar.

Tipp aus der Redaktion: 40 Prozent Performance seit Jahresanfang mit Aktien? Das geht! Die Aktie der Woche macht's möglich. Eine Aktie, eine Woche, pure Performance. Jetzt zum Kennenlern-Preis ausprobieren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion