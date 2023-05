Die BKS Bank hat im 1. Quartal den Perodenüberschuss auf 36,1 Mio. Euro verdreifacht. "Wesentlich für das hervorragende Ergebnis waren vor allem der Zuwachs beim Zinsüberschuss sowie das Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen", so die Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Dementsprechend gab es ein deutliches Plus von 70,7% beim Zinsüberschuss, der sich auf 58,7 Mio. Euro belief. Neben den Zinserträgen stiegen auch die sonstigen Zinserträge (+75,7%). Darin enthalten sind unter anderem Erträge aus Immobilien, soweit sie als Finanzinvestitionen gehalten werden, so die BKS. Im Provisionsgeschäft wurde hingegen ein Rückgang von 5,4 Prozent auf 16,6 Mio. Euro verzeichnet. Die Kreditrisikovorsorgen wurden deutlich erhöht und beliefen sich auf 9,5 Mio. Euro (+5,4 Mio ....

Den vollständigen Artikel lesen ...