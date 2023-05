Zürich (ots) -Als erste Krankenversicherung der Schweiz ermöglicht Sanitas auch Menschen mit gesundheitlichen Vorbelastungen, Zusatzversicherungen ohne Einschränkungen in der Versicherungsdeckung abzuschliessen: Die meisten Kundinnen und Kunden können ab 2024 zwischen einem Ausschluss von Teilleistungen (Vorbehalt) und neu einer vollen Deckung gegen einen Prämienzusatz wählen.Bisher konnten Menschen mit einem erhöhten Krankheitsrisiko eine Zusatzversicherung meistens nur mit dem Ausschluss von Leistungen, dem sogenannten "Vorbehalt", abschliessen. Dies bedeutet, dass die Krankenversicherung die Kosten bei Behandlungen von Krankheiten oder Unfallfolgen, die unter diesen Vorbehalt fallen, nicht übernimmt.Dies hat nun ein Ende. In Zukunft können die meisten Kundinnen und Kunden mit gesundheitlichen Vorbelastungen bei Sanitas zwischen einem Vorbehalt und dem neuen, individuellen Prämienzusatz wählen. Dank diesem können viele Versicherte mit erhöhten Gesundheitsrisiken uneingeschränkt von allen im Produkt angebotenen Leistungen profitieren - ein Novum in der Schweiz. Die ersten Angebote werden im Verlauf des kommenden Jahres erhältlich sein.Sanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger zur Neuheit: "Mit dieser Innovation setzen wir ein starkes Zeichen im Schweizer Versicherungsmarkt und bieten so vielen Menschen einen direkt spürbaren Mehrwert. Wir sind stolz, als erste Versicherung von der Finanzmarktaufsicht (Finma) die Genehmigung für die Umsetzung erhalten zu haben".Pressekontakt:Sanitas, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100907045