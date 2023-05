Börsentag auf einen Blick Aktien: Stabilisierung nach Kursrutsch DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach drei Verlusttagen versucht sich der Dax am Donnerstag an einer Stabilisierung. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt drei Punkte höher auf 15 845 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 16 331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht, rutschte inzwischen aber um 3 Prozent ab. Der US-Schuldenstreit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...