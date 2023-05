NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach einer Agrar-Fachkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Stimmen seien grundsätzlich optimistisch gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aufwärtszyklus gehe aber irgendwann zu Ende und so könnte die richtige Aktienwahl für Anleger wichtiger werden. Die Regulierungsbehörden müssten noch daran arbeiten, den Rahmen für die künftigen Wachstumsmärkte der Agrarwirtschaft festzulegen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 20:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 04:06 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken