Hamburg/Amsterdam (ots) -YogaEasy und EkhartYoga bündeln ihre Kompetenzen und Ressourcen, um den Zugang zu hochwertigem Online-Yoga zu optimieren. Das Angebot wird auf über 5.000 Yoga- und Meditationsvideos in deutscher und englischer Sprache mit mehr als 80 Lehrer:innen erweitert. Darüber hinaus profitieren die Kund:innen von einem größeren technischen Funktionsumfang, der das Üben noch leichter macht. Die europäische Allianz verspricht großes Wachstumspotenzial, eine zweisprachige App mit englischen und deutschen Inhalten ist in Planung.Das 2010 gegründete Hamburger Unternehmen YogaEasy war das erste Online-Yogastudio Deutschlands und zählt Koryphäen wie Anna Trökes, Dr. Ronald Steiner und Nicole Bongartz zu seinem Teacher Team. EkhartYoga wurde 2008 von Esther Ekhart in Amsterdam gegründet und ist europaweit bekannt für sein hochwertiges, englischsprachiges Angebot mit Lehrer:innen wie David Lurey, Tashi Dawa und Katy Appleton. Alle Videos beider Partner werden professionell von Yogis für Yogis produziert, sie bieten eine große Vielfalt an Level und Stilen, bauen aber immer auf der originären Yoga-Philosophie auf.YogaEasy-Gründerin Dr. Henrike Fröchling: "Wir haben uns entschieden, mit Ekhart Yoga zusammenzuarbeiten, da wir ein Mindset teilen, zum Beispiel was die Content-Qualität und Wertschätzung unserer Lehrer:innen betrifft. Ich freue mich darauf, in den englischsprachigen Markt zu expandieren und unsere Vision weiter zu verfolgen: Die Gestaltung des bestmöglichen Yoga-Erlebnisses für unsere Mitglieder:innen."EkhartYoga-Gründerin Esther Ekhart ergänzt: "Ich freue mich sehr, mit YogaEasy zusammenzuarbeiten. Gemeinsam können wir die schöne und transformierende Praxis des Yoga noch mehr Menschen zugänglich machen. Unsere Familie wächst und ich bin gespannt, was wir in die Yogawelt einbringen können."Der Prozess der Zusammenführung wurde von Quantum Partners in München begleitet.