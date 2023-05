Der US-Halbleiterriese hat alle Erwartungen getoppt. Im Quartal per Ende April verdiente NVIDIA 1,09 $ pro Aktie, bei einem Umsatz von 7,19 Mrd. $. Größter Umsatzträger mit rd. 60 % ist der Bereich Rechenzentren, gefolgt von der Gaming-Sparte mit 31 %. Angesichts des steigenden Interesses an künstlicher Intelligenz will man das Angebot im Rechenzentrumsgeschäft deutlich erhöhen. Man hat nicht nur die Erwartungen für das zurückliegende Quartal geschlagen, sondern will auch im laufenden Quartal mehr erreichen. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 11 Mrd. $, plus/minus 2 %, was deutlich über den bisher erwarteten 7,18 Mrd. $ liegt. In der Nachbörse gab es einen Sprung auf 380,70 $ oder knapp 25 %. Die Analysten dürften die Schätzungen hochschrauben. Dennoch: Die Aktie ist trotz des zu erwartenden KI-Wachstums mit KGV 55 für dieses bzw. 45 per 2024 im historischen Schnitt teuer.



