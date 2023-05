Neuer Bericht zeigt die Spannungen auf, die Unternehmen inmitten von Polarisierung und wirtschaftlichen Herausforderungen bewältigen müssen

SAN DIEGO, May 25, 2023, der führende Anbieter einer globalen Corporate-Purpose-Software, hat heute seine jährliche Ausgabe des Berichts The State of Corporate Purposeveröffentlicht, der die Trends aufzeigt, die die Zukunft der sozialen Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) am Arbeitsplatz prägen, basierend auf eigenen Daten und Erkenntnissen aus einer Community von purpose-orientierten Marken.



Der auf der Benevity Live!, der Flaggschiff-Konferenz des Unternehmens, vorgestellte Bericht, der von den Benevity Impact Labserarbeitet wurde, beleuchtet Trends, die CSR im Jahr 2023 prägen werden, wie etwa die Polarisierung am Arbeitsplatz, der verstärkte Wunsch nach Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, die Zukunft der Berichterstattung in Hinsicht auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und der aufkommende Trend des "stillen Spendens" - all dies vor dem Hintergrund steigender Erwartungen von Interessenvertreter:innen und der Notwendigkeit, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Ergebnisse zu erzielen.

"Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen können Unternehmen nicht den Wunsch ihrer Mitarbeitenden und anderer Interessengruppen übersehen, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen", so Sona Khosla, Chief Impact Officer von Benevity und Leiterin der Benevity Impact Labs. "In den letzten Jahren haben sich die Unternehmen auf ihre Werte besonnen und bewiesen, dass sie eine Kraft für das Gute in der Welt sein können, wenn es am nötigsten ist. Unternehmen, die angesichts des wirtschaftlichen Drucks Rückschritte bei CSR und DEI hinnehmen, werden dieses Jahr mit größerer unternehmerischer Widerstandsfähigkeit und positiver gesellschaftlicher Wirkung meistern."

Zu den wichtigsten Erkenntnissen und Trends des diesjährigen "State of Corporate Purpose"-Berichts gehören:

Purpose und Polarisierung stehen Kopf and Kopf : Für Unternehmen wird es immer schwieriger, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Engagement für gesellschaftliche Themen, die ihren Mitarbeitenden am Herzen liegen, und der Gefahr von Rückschlägen, wenn sie sich mit Themen befassen, die als politisch polarisierend gelten. 71 % der CSR-Führungskräfte sind der Meinung, dass Unternehmen bei der Auswahl der von ihnen unterstützten Projekte vorsichtiger sein sollten. 88 % sind jedoch der Meinung, dass Unternehmen weiterhin mutig sein und Stellung beziehen sollten, auch wenn dies bedeutet, dass sie einige Menschen verärgern.

: Für Unternehmen wird es immer schwieriger, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Engagement für gesellschaftliche Themen, die ihren Mitarbeitenden am Herzen liegen, und der Gefahr von Rückschlägen, wenn sie sich mit Themen befassen, die als politisch polarisierend gelten. 71 % der CSR-Führungskräfte sind der Meinung, dass Unternehmen bei der Auswahl der von ihnen unterstützten Projekte vorsichtiger sein sollten. 88 % sind jedoch der Meinung, dass Unternehmen weiterhin mutig sein und Stellung beziehen sollten, auch wenn dies bedeutet, dass sie einige Menschen verärgern. "Stilles Spenden" ist auf dem Vormarsch : Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen engagieren sich die Unternehmen weiterhin für das Gute, aber sie tun es leiser als in den vergangenen Jahren. 90 % der CSR-Führungskräfte sind der Meinung, dass Unternehmen mehr Zeit darauf verwenden sollten, sich durch ihre eigenen Praktiken und Programme für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, anstatt plakative Erklärungen abzugeben.

: Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen engagieren sich die Unternehmen weiterhin für das Gute, aber sie tun es leiser als in den vergangenen Jahren. 90 % der CSR-Führungskräfte sind der Meinung, dass Unternehmen mehr Zeit darauf verwenden sollten, sich durch ihre eigenen Praktiken und Programme für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, anstatt plakative Erklärungen abzugeben. Unternehmen werden zu Communities : 9 von 10 CSR-Führungskräften sind sich einig, dass Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, Communities in ihre Kultur einzubauen, am erfolgreichsten sind, wenn es darum geht, Top-Talente für sich zu gewinnen und zu halten, indem sie einen Ort bieten, an dem Verbundenheit, Lernen und positives Handeln Teil der eigenen Arbeit sind. 71 % der Unternehmen setzen verstärkt auf Freiwilligenarbeit, um den Zusammenhalt unter ihren Mitarbeitenden zu verbessern.

: 9 von 10 CSR-Führungskräften sind sich einig, dass Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, Communities in ihre Kultur einzubauen, am erfolgreichsten sind, wenn es darum geht, Top-Talente für sich zu gewinnen und zu halten, indem sie einen Ort bieten, an dem Verbundenheit, Lernen und positives Handeln Teil der eigenen Arbeit sind. 71 % der Unternehmen setzen verstärkt auf Freiwilligenarbeit, um den Zusammenhalt unter ihren Mitarbeitenden zu verbessern. ERGs sind heute eine unverzichtbare Strategie in Bezug auf DEI : CSR-Führungskräfte erkennen, dass Mitarbeitenden-Ressourcengruppen (Employee Resource Groups, ERGs) mehr als nur das DEI-Profil eines Unternehmens beeinflussen können. 90 % sagen, dass ERGs Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung, zum Aufbau von Fähigkeiten und zum Wachstum bieten.

: CSR-Führungskräfte erkennen, dass Mitarbeitenden-Ressourcengruppen (Employee Resource Groups, ERGs) mehr als nur das DEI-Profil eines Unternehmens beeinflussen können. 90 % sagen, dass ERGs Möglichkeiten zur beruflichen Entwicklung, zum Aufbau von Fähigkeiten und zum Wachstum bieten. ESG entwickelt sich zu positiven Auswirkungen: Zwei Drittel der Unternehmen sind der Meinung, dass ESG vor allem eine Risikomanagementstrategie ist, während ein Drittel der Meinung ist, dass es ein gutes Messinstrument für die Auswirkungen ist. Da Vorstände und Unternehmen ESG-Richtlinien und -Strategien weiterhin Priorität einräumen, wird sich die Messung von ESG über die Risikominderung hinaus weiterentwickeln.



Wenn Sie mehr über die Trends im Bereich Corporate-Purpose erfahren möchten, die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden im kommenden Jahr prägen werden, lesen Sie den Bericht "State of Corporate Purpose 2023" hier.

