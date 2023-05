Pressemitteilung der UBM Development AG:

Vermietungsleistung in Frankfurt und Kapitalmarkt prägen Q1

- Frankfurts erstes Bürogebäude in Holz-Hybrid zu zwei Drittel vermietet- 265.400 Quadratmeter Holzprojekte in der Entwicklungspipeline- Frühzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2018- € 1,10 Dividende in der 142. Hauptversammlung beschlossen

Das erste Quartal 2023 war ein schwaches für die UBM Development - wie angekündigt. Der Käuferstreik dauert an, was für die UBM bedeutet, dass der Transaktionsmarkt nun seit drei aufeinander folgenden Quartalen geschlossen blieb. Dennoch gibt es positive Nachrichten. Im März unterzeichnete Universal Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...