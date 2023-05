Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch schwach in den Handel gestartet und hat im Verlauf die Verluste ausgeweitet, der ATX beendete den Tag mit einem deutlichen Rückgang von 2,1%, bestimmendes Thema war nach wie vor der Streit in den USA um die Anhebung der Schuldenobergrenze. Vor diesem Hintergrund rückten Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, gemessen am ifo-Index, hat sich im Mai etwas eingetrübt. Zu den klaren Gewinnern bei den Einzeltiteln zählte Schoeller-Bleckmann mit einem Anstieg von 3,8%, der Ölfeldausrüster legte am Morgen Zahlen vor, im ersten Quartal stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel, der Umsatz ...

