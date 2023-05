Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Zeigt Fahrern Echtzeitinformationen auf der Straße an und leitet Fußgänger mit einem virtuellen Zebrastreifen zum sicheren Überqueren von Straßen.- Das System integriert sich mit dem Kamerasensor und der GPS-Navigation, um verschiedene Informationen anzuzeigen und Fahrern zu helfen, bei Nacht sicher zu fahren.- HD Lighting System wurde unter Berücksichtigung der Kommunikation zwischen Fahrer und Fußgängern entwickelt... Hyundai Mobis hat sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem es sich auf die Technologie der Autos der Zukunft spezialisiert hat.Hyundai Mobis (KRX 012330) ist es gelungen, Scheinwerfer der nächsten Generation zu entwickeln, die Verkehrszeichen auf der Straße voraus in Echtzeit anzeigen. Es wird erwartet, dass diese Technologie die neueste Innovation sein wird, die die Zahl der nächtlichen Autounfälle für Fahrer und Fußgänger erheblich reduziert.HD Lighting System, entwickelt von Hyundai Mobis, ist eine Technologie, die Straßenschilder in Text oder Form visualisiert und auf die Straßenoberfläche projiziert. Beispielsweise zeigt die Lampe den Autofahrern mit entsprechenden Symbolen an, dass vor ihnen eine Baustelle liegt, und projiziert gleichzeitig mit Lampen das Zeichen für einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn, um Fußgängern das sichere Überqueren der Straße zu erleichtern.Während es praktische Sicherheitstechnologien gibt, die Nutzer über Fahrinformationen informieren, wie GPS-Navigation und Head-up-Display (HUD), gilt das HD Lighting System als eine Technologie, die nicht nur Fahrer, sondern auch Kommunikationsfunktionen mit Fußgängern berücksichtigt.HD Lighting System besteht aus HD micro LEDs, die als Lichtquellen dienen, und einem digitalen Mikrospiegelgerät (DMD), einer Sammlung winziger Spiegel, die zusammen als Reflektor fungieren. Die Schlüsseltechnologien, die dabei eine Rolle spielen, sind die Technologie, die MDM sorgfältig steuert, und die Softwarelogik, die dafür sorgt, dass dies funktioniert. Die vom Frontsensor (Kamera) und der GPS-Navigation gewonnenen Informationen können ebenfalls integriert werden, um den Fahrer mit den notwendigen Informationen zu versorgen.Das HD Lighting System verfügt über etwa 25.000 Miro-LEDs mit einer Breite von 0,04 mm, also dünner als ein menschliches Haar. Das sind 250-mal so viele LEDs wie in den LED-Scheinwerfern (80-120 LEDs), die derzeit in Massenproduktion hergestellt werden. Dadurch kann die Lampe das Licht sensibler steuern, da sie über eine viel höhere Anzahl von LEDs verfügt. Dadurch kann die Lampe Objekte und Fußgänger viel genauer orten.DMD ist ein hochpräzises Steuergerät, das Licht mit mikroskopisch kleinen Spiegeln von nur 0,01 mm reflektiert. Licht aus dicht gepackten LEDs wird mit Hilfe von 1,3 Millionen digitalen Spiegeln reflektiert, um die gewünschten Formen und Symbole auf die Straßenoberfläche zu projizieren. LEDs, die im Vergleich zum vorherigen DMD um das 10.000-fache erhöht sind, können individuell gesteuert werden, um unabhängig von den Straßenverhältnissen klare und präzise Informationen auf die Straße zu projizieren.Ein wichtiges Merkmal des HD Lighting System von Hyundai Mobis ist, dass es die vom Kamerasensor und der GPS-Navigation gelieferten Daten in Echtzeit wiedergibt. Wenn sich ein Fahrzeug beispielsweise einer Baustelle nähert, zeigt das HD Lighting System das Symbol "Bauarbeiten" an, das sich 1,5 m groß 15 m vor dem Fahrer befindet, und kann den Fahrer auch über die Geschwindigkeitsbegrenzung informieren. Die Technologie ist darauf spezialisiert, die Sichtbarkeit zu erhöhen und Unfälle bei Nacht zu vermeiden. So kann der Fahrer leicht erkennen, wann sich das Auto einer Bodenwelle nähert und wo sich Autobahnauf- und -abfahrten befinden, während er vorausschaut.HD Lighting System kann auch proaktiv Fußgängerunfälle verhindern. Der Kamerasensor erkennt Fußgänger während der Fahrt entlang einer abgelegenen Gasse und zeigt einen virtuellen Zebrastreifen auf der Straße an, wenn das Auto anhält. So entsteht die so genannte "Kommunikationslicht"-Technologie, die nicht nur mit Notleuchten oder einer Hupe, sondern auch mit Scheinwerfern mit Fußgängern kommuniziert.Ein Vertreter von Hyundai Mobis sagte: "In der Ära des autonomen Fahrens wird Softwaretechnologie, die in der Lage ist, zahlreiche Autokomponenten in ein einziges Gerät zu integrieren, wichtiger denn je sein. Hyundai Mobis ist führend in der Entwicklung von hochmodernen Lampen und der Sicherung von Technologien, die diese Lampen steuern können."