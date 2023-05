Berlin (ots/PRNewswire) -Sparfüchse aufgepasst! Tineco (https://de.tineco.com/) bietet in der Woche vom 25.05.2023 - 31.05.2023 den Deal of the Day. Dieser beinhaltet Rabatte auf die Saugwischer FLOOR ONE S3 (https://www.amazon.de/dp/B082TTT4MK) und FLOOR ONE S5 (https://www.amazon.de/dp/B0915C748N), den Teppichreiniger CARPET ONE (https://www.amazon.de/dp/B09NM23W8W) sowie den Polsterreiniger CARPET ONE Spot (https://www.amazon.de/dp/B0B6314BMK). Auch der Smart Toaster TOASTY ONE (https://www.amazon.de/dp/B0B1ZCQPDV) wird in diesem Zeitraum zu einem stark reduzierten Preis angeboten. Der Deal of the Day lässt sich ganz einfach bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/2D297697-BEA0-4C13-A28F-084FBA9E155C?channel=2022BFCM-Stern) eintüten.FLOOR ONE S3 (https://www.amazon.de/dp/B082TTT4MK): Intelligenter Nass-Trocken-Sauger mit WischfunktionDieser besonders einfach zu bedienende Nass-Trocken-Sauger kombiniert die Prozesse des Staubsaugens und des Wischens in einem Gerät und kommt dabei ganz ohne Kabel aus. Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden lassen sich im Handumdrehen reinigen. Die iLoop Smart Sensor Technologie erkennt Verschmutzungen und passt die Saugleistung sowie den Wasserdurchfluss für eine optimale Reinigung automatisch an. Nach zwei Stunden Aufladen stehen 35 Minuten Akkulaufzeit für die Reinigung aller Hartböden zur Verfügung.Originalpreis: 399 Euro Deal of the Day: 329 (https://www.amazon.de/dp/B082TTT4MK) Euro (18 % Rabatt)FLOOR ONE S5 (https://www.amazon.de/dp/B0915C748N), Nass-Trockensauger mit smarter iLoop-SensortechnologieSowohl nasser als auch trockener Schmutz kann mit diesem Saugwischer problemlos entfernt werden. Wischen wird überflüssig und die gesparte Zeit kann für die angenehmen Dinge des Lebens verwendet werden. Die smarte iLoop-Sensortechnologie des S5 erkennt automatisch nasse oder trockene Verschmutzungen und passt die Saugleistung und den Wasserfluss für eine optimale Reinigung selbstständig an. Die iLoop-Anzeige gibt Aufschluss über den Grad der Verschmutzung: Leuchtet das Display blau, ist der Boden sauber. Dank der großen Tanks für Frischwasser (0,8L) und Schmutzwasser (0,7L) sowie dem starken Akku mit iLoop-Akku-Optimierung (bis zu 35 Min. Laufzeit) lassen sich auch größere Flächen in nur einem Durchgang reinigen.Originalpreis: 509 Euro Deal of the Day: 419 (https://www.amazon.de/dp/B0915C748N) Euro (18 % Rabatt)CARPET ONE (https://www.amazon.de/dp/B09NM23W8W), Teppichreiniger mit iLoop-StaubsensorDer CARPET ONE entfernt tief eingebetteten Schmutz, Flecken und Wasserrückstände. Dank des iLoop-Staubsensors passt das Gerät die Saugleistung und den Wasserfluss automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Die Heatedwash-Technologie sorgt dafür, dass der CARPET ONE heiße Luft nach unten bläst und so die Wassertemperatur konstant hält. Flecken werden dadurch schneller entfernt. Innerhalb von fünf Durchgängen trocknet der integrierte DRY-ONLY-Modus gesäuberte Teppiche.Originalpreis: 499 Euro Deal of the Day: 399 (https://www.amazon.de/dp/B09NM23W8W) Euro (20 % Rabatt)CARPET ONE Spot (https://www.amazon.de/dp/B0B6314BMK), Polsterreiniger mit iLoop Smart Sensor TechnologieDer CARPET ONE Spot nennt Polstermöbel, Teppiche, Treppen oder den Innenraum des Autos sein Terrain. Der innovative Spot-Modus und Tinecos eigene iLoop Smart Sensor Technologie ersparen das Schrubben, indem die Walzengeschwindigkeit und der Wasserfluss automatisch an den Grad der Verschmutzung angepasst werden. Wählen kann man zwischen den Oberflächeneinstellungen Polster- und Teppichreinigung sowie zwischen den Modi Auto, Spot und Saugen. So werden optimale Reinigungsergebnisse garantiert.Originalpreis: 499 Euro Deal of the Day: 399 (https://www.amazon.de/dp/B0B6314BMK?th=1) Euro (20 % Rabatt)TOASTY ONE (https://www.amazon.de/dp/B0B1ZCQPDV), smarter Toaster mit IntelliHeat-Toasting-AlgorithmusDer patentierte IntelliHeat-Toasting-Algorithmus passt die Hitzeleistung auf Grundlage des erkannten Zustands des Brotes an und stellt so exakt den gewünschten Röstungsgrad sicher. Dieser Vorgang kann für jede Scheibe separat durchgeführt werden, da die gewünschte Bräunung für jeden der beiden Schlitze individuell eingestellt werden kann. Der TOASTY ONE garantiert dank der GoldenCrispy-Technologie eine knusprige Textur auf der Außenseite, während das Innere luftig, saftig und geschmackvoll bleibt. Der Algorithmus kann bis zu acht Favoriten speichern.Originalpreis: 339 Euro Deal of the Day: 289 (https://www.amazon.de/dp/B0B1ZCQPDV) Euro (15 % Rabatt)Über Tineco Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco (https://de.tineco.com/) widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2084120/DE.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/angeobote-des-monats-von-tineco-bis-zu-20-rabatt-dank-tinecos-deal-of-the-day-301834208.htmlPressekontakt:Marcus Zhang,marcus.zhang@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/5517169