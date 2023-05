München (ots) -- Musikerduo HE/RO prominent on air bei RTLZWEI platziert- Drei Songs ("Unglaublich", "Lieb Euch" "OMG"), in Moodstrecken, Werbetrailern uvm.- Start der dreimonatigen Kampagne Mitte Mai 2023RTLZWEI und Sony Music setzen ihre erfolgreiche Kooperationsreihe fort: Ab sofort sind HE/RO - das prominente Musikerduo um Heiko und Roman Lochmann - on air zu sehen. Über drei Monate hinweg steht vier Wochen lang jeweils eine neue Single im Fokus im Rahmen einer umfangreichen Kampagne. Den Auftakt macht der Song "Unglaublich".Heiko und Roman Lochmann sind seit 2020 als Musikerduo HE/RO aktiv. Die bundesweit bekannten ehemaligen YouTuber und Musiker landeten bereits 2016 mit ihrem Album "Zwilling" auf Platz 1 der Deutschen und Österreichischen Hitparade sowie Goldstatus in beiden Ländern. Nach einer künstlerischen Schaffenspause meldeten sich die beiden Musiker 2020 mit neuem Namen zurück und stürmen jetzt mit drei brandheißen Songs die deutschen Charts.Im Zuge der anstehenden Veröffentlichung der Songs "Unglaublich", "Lieb Euch" und "OMG" vereinbarte RTLZWEI zusammen mit der Sony Music Entertainment Germany GmbH eine umfangreiche Kooperation: Ab sofort laufen je neuer Single jeweils vier Wochen prominent bei RTLZWEI platzierte Moodstrecken, Werbetrailer, Videorotations und Trailer. Die aufwändig produzierten Inhalte wurden federführend von Xandi Kindermann und Randolph Herbst in Berlin umgesetzt.Thomas Elbracht, Leiter Music & Live Entertainment, RTLZWEI: "Mit HE/RO platziert RTLZWEI eines der bekanntesten Duos des Landes in der ersten Reihe des Programms. Mit Trailern, Moodstrecken, Werbetrailern und Videorotations werden Heiko und Roman mit ihren starken Songs prominent on air integriert. Das wird ihren Bekanntheitsgrad und Erfolg sicher weiter steigern. Für uns bedeutet dies die weitere Fortsetzung der Kooperation mit Sony Music Entertainment Germany, auf die wir sehr stolz sind."David Laube, Senior Produkt Manager, Sony Music Entertainment Germany/Columbia Records: "Die Partnerschaft mit RTLZWEI geht 2023 in die nächste Runde: Die dreimonatige Kampagne im Frühjahr und Sommer zu den neuen Singleauskopplungen von HE/RO findet bei RTLZWEI passgenau zur jungen Zielgruppe. Wir freuen uns daher sehr, 'Unglaublich', 'Lieb Euch' & OMG' und in den kommenden Wochen on air zu sehen und die Kooperation fortzusetzen."Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEICorporate Communications089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5517192