MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Aroundtown von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 2,50 auf 1,15 Euro gestutzt. Im ersten Quartal habe das Immobilienunternehmen noch ein solides operatives Ergebnis (FFO) ausgewiesen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Lauf des Jahres dürfte dieses aber sinken wegen höherer Finanzierungskosten. Wegen der bevorstehenden Herausforderungen sei die Aktie trotz ihrer massiven Kursverluste und des schon deutlichen Abschlags kein so deutlicher Kauf mehr./tih/ajx

