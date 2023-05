Die Marktkapitalisierung der 100 größten Unternehmen der Welt ist im Vergleich zum Vorjahr mit Stichtag 31. März 2023 um 3,8 Billionen Dollar oder 11 Prozent gesunken, wie aus der jährlichen "Global Top 100"-Studie von PwC hervorgeht. "Das PwC Global Top 100 Ranking bietet Einblick in die Dynamiken und Trends auf dem Aktienmarkt sowie in die Weltwirtschaft gesamt. Ein herausforderndes Marktumfeld hat im vergangenen Jahr die größten Unternehmen der Welt - gemessen an der Marktkapitalisierung - sichtlich beeinflusst", fasst Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich, die Studienergebnisse zusammen. "Seither hat sich die Stimmung an den Börsen aufgrund einer Erholung im ersten Quartal 2023 jedoch etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...