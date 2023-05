NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Aixtron mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Lee Simpson sieht den Anlagenhersteller für die Halbleiterindustrie als strukturellen Gewinner. Dem scheine der Aktienkurs aber bereits Rechnung zu tragen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Chancen sieht er im Bereich der Leistungshalbleiter. Etwas Risiko gingen indes mit Export-Kontrollen in China einher./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0WMPJ6