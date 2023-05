Baden-Baden (ots) -Weitere Gäste in der SWR Samstagabendshow am 27. Mai sind Hans Sigl, Lea Wagner, Thomas Morgenstern, Simon Pierro und Gaby DohmBarbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe der großen SWR Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?": Neben den Spaßfilmen mit der versteckten Kamera stehen wieder zahlreiche prominente Gäste im Mittelpunkt - darunter Schauspiellegende Gaby Dohm, die bereits vor 35 Jahren in die Falle von "Verstehen Sie Spaß?" tappte. Als Special Guests zum 50-jährigen Deutschland-Jubiläum der "Sesamstraße" außerdem mit dabei: das wohl berühmteste Puppen-Duo der Welt, Ernie und Bert. Das Erste und ORF zeigen "Verstehen Sie Spaß?" am 27. Mai 2023 ab 20:15 Uhr.Sie wollen sprechen, wir unterbrechen - mit Sarah und Ben ZuckerEin ganzes Café voller Lockvögel ist auf Schlagerstar Ben Zucker angesetzt - allen voran seine Schwester, Sängerin Sarah Zucker. Die will Ben vorgeblich eine extrem wichtige Neuigkeit mitteilen. Doch leider werden die beiden immer wieder im entscheidenden Moment unterbrochen. Der äußerst beflissene Kellner ist dabei noch eine der harmloseren Störungen: Mal erbittet eine Dame ein Selfie mit Sarah, dann bricht am Nebentisch ein lautstarker Streit aus, und schließlich betritt ein italienisches Musikanten-Duo das Café, um die Geschwister mit einer Liebesschnulze zu beglücken. Kaum scheint sich die Lage zu beruhigen, muss Ben auch noch einen aufdringlichen Verehrer seiner Schwester in die Schranken weisen. Kurz bevor Bens Geduldsfaden endgültig reißt, greift die verkleidete Barbara Schöneberger vom Nebentisch aus ein...Sicherheit geht vor: Hans Sigl legt bekannten Comedian bei Live-Auftritt reinEr ist nicht nur einer der bekanntesten Comedians Deutschlands, sondern auch einer der schlagfertigsten. Das stellt er während eines Live-Auftritts unter Beweis, der parallel zur "Verstehen Sie Spaß?"-Sendung stattfindet. Allerdings sind drei der rund 3.000 Zuschauer:innen Lockvögel von "Verstehen Sie Spaß?": Einer davon ist "Bergdoktor" Hans Sigl, der in die Rolle eines diensteifrigen Sicherheitsmanns schlüpft und zwei weiteren Lockvögeln in Form von Extrem-Störern die Leviten liest. Diese telefonieren nicht nur in aller Seelenruhe während der Show, sondern laden sich auch selbst zu einem Selfie auf der Bühne ein. Welchen Comedian Hans Sigl aus der Fassung bringt, ist zu sehen in der neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?"Fan-Wahn an der Bergbahn: Thomas Morgenstern führt Lea Wagner aufs GlatteisNormalerweise berichtet ARD-Sportmoderatorin Lea Wagner über die Spitzenleistungen anderer, doch diesmal steht die passionierte Hobby-Skifahrerin selbst im Mittelpunkt eines ORF-Porträts. Gedreht wird an der traditionsreichen Wagstättbahn in Kitzbühel. Während das Filmteam schon auf den Berg vorausfährt, nutzt Lockvogel Thomas die Gelegenheit, sich vorzustellen: Der angebliche Gondelbahn-Mitarbeiter ist großer Lea-Fan und stellt das mit mehreren hochnotpeinlichen Lautsprecherdurchsagen unter Beweis. Dafür leiht Thomas Morgenstern, dreifacher Olympia-Sieger und Gewinner der Vierschanzentournee, seinem Namensvetter die Stimme. Damit nicht genug: Als angebliche Verursacherin soll Lea für Thomas' Eskapaden beim Betriebsleiter der Bergbahn und bei der Pistenpolizei geradestehen...Barbara und Benehmen? Das kannst Du kniggen!Der Name des Freiherrn von Knigge steht für makellose Etikette. Wer ins Café Knigge in Bielefeld geht, erwartet deshalb neben frisch geröstetem Kaffee und köstlichem Kuchen auch ein Höchstmaß an Höflichkeit. Doch weit gefehlt: Denn angeblich dürfen Nachkommen des ehrwürdigen Freiherrn im Café tun und lassen, was ihnen beliebt. So auch Barbara Schöneberger alias Veronika Freifrau von Knigge-Landhorst. Wenn sie sich ungefragt zu Gästen an den Tisch setzt, zählt das noch zu den verzeihlichen Sünden. Doch dabei belässt es Barbara nicht: Sie tunkt ihr Croissant in die Getränke der Umsitzenden, gibt laut mampfend Benimmtipps zum Besten und führt sich auch sonst ganz und gar nicht manierlich auf.Wer, wie, was - die beiden machen Spaß! Back-Schabernack mit Ernie und BertZum 50-jährigen Deutschland-Jubiläum der "Sesamstraße" geben sich zwei Stars die Ehre, die in der vielfach preisgekrönten Kindersendung von Anfang an mit dabei waren: Ernie und Bert. In einer Sprachschule für Kinder hat das "Verstehen Sie Spaß?"-Team aufwändig für einen Sesamstraßen-Thementag dekoriert - inklusive eines Bildschirms, auf dem ein Standbild von Ernie und Bert zu sehen ist. Die Kinder sollen eigentlich Kekse fürs Krümelmonster backen. Doch als ihre Betreuerin kurz den Raum verlässt, werden Ernie und Bert plötzlich lebendig und bringen die Kleinen auf ganz andere Ideen...Er hat was aus dem Kasten: Simon Pierro und die Dating-BoxDating-Apps auf dem Smartphone waren gestern, die Zukunft gehört der interaktiven Holo-Box! Das behauptet jedenfalls Zauberkünstler und "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvogel Simon Pierro. In einem Einkaufzentrum spielt er Amor und demonstriert Dating-willigen Besucher:innen die Funktionsweise des mannshohen Geräts. Auf einem Bildschirm erscheinen lebensgroße Video-Abbilder anderer Singles, mit denen sich die potenziellen Partner:innen sogar unterhalten können. 