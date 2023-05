Auch im Auftaktquartal des Jahres 2023 hat die USU Software AG im Verbund mit ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend auch "USU-Gruppe" oder "USU" genannt) ein deutliches Wachstum erwirtschaftet. So steigerte USU den Konzernumsatz in den ersten drei Monaten 2023 um 12,6% gegenüber dem Vorjahr auf 33,3 Mio. Euro (Q1/2022: 29,6 Mio. Euro). Nachdem der führende Lösungsanbieter für digitale IT & Kundenservices im Zuge der Corona-Pandemie in den vergangenen Quartalen rückläufige Auslandsumsätze verzeichnete, legte das Auslandsgeschäft im Berichtsquartal wieder überproportional zu und verzeichnete ...

