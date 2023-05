Apple und Broadcom haben eine langfristige Kooperationsvereinbarung geschlossen. Dies ermöglicht dem iPhone-Hersteller, in Zukunft selbst 5G-Technologien zu entwickeln, was bei den Anlegern gut ankommen dürfte. Charttechnisch befindet sich die Aktie an einem wichtigen Widerstand. Ein Indikator und ein Aufwärtskanal machen Hoffnung auf einen Break-out. Die neue Zusammenarbeit zwischen Apple und Broadcom dürfte die Zuversicht der Aktionäre in Apple steigern. Gemäß der Vereinbarung sollen Bauteile ...

