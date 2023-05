Der Hersteller stationärer Batteriespeicher aus China eröffnet eine Niederlassung in München. Es plant, seine Produktionskapazität von derzeit 15 auf 70 Gigawattstunden bis Ende 2023 erhöhen.Hithium, chinesischer Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriespeichern, will in Europa Fuß fassen und hat ein Büro in München eröffnet. Um den internationalen Markt zu bedienen, plant das Unternehmen, seine Produktionskapazität von derzeit jährlich 15 auf 70 Gigawattstunden zu erhöhen. In seinem Heimatmarkt stehe Hithium mit seinen Batteriespeichersystemen, gemessen an der Anzahl belieferter Projekt, an erster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...