Im Plus liegt zur Stunde das Wertpapier von Evotec . Die Aktie kostete zuletzt 20,29 Euro. Ein Kursanstieg in Höhe von 35 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Evotec. Das Papier kostet gegenwärtig 20,29 Euro. Die Evotec-Aktie hatte am 4. August 2022 mit einem Kurs von 29,71 Euro die höchste Schlussnotierung der vergangenen zwölf Monate erreicht.

