Shopware hat nach drei Jahren der Coronapandemie den "Shopware Community Day" in Form einer Präsenzveranstaltung wieder aufleben lassen. Dabei kündigte das Unternehmen eine Enterprise-Shoplösung in der Cloud an. Shopsoftware-Anbieter Shopware präsentiert nach drei Jahren Coronapandemie zum ersten Mal wieder den "Shopware Community Day" in Form einer Präsenzveranstaltung in Ahaus. Schon zur Eröffnung wurde bekannt, dass der Hersteller, der im vergangenen Jahr rund 100 Millionen Euro an Investorengeldern von Carlyle und Paypal einsammeln konnte, eine Enterprise-Shoplösung auch in der Cloud anbieten will. Darüber hinaus wolle man, so Co-CEO Sebastian Hamann im Rahmen der Keynote, ein Büro in New York ...

