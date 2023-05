BMW hat zum Jahresauftakt überzeugt: Die Q1-Zahlen und der Ausblick für das laufende Jahr sorgten für Begeisterung. Die Aktie steckt dennoch weiter in ihrer Seitwärtsbewegung fest, der langfristige Aufwärtstrend bleibt aber intakt. Diese Marken sollten Anleger nun im Blick behalten.Seit Oktober befindet sich die BMW-Aktie in einem Aufwärtstrend und bewegt sich seit März in einer Range zwischen rund 94 und 104 Euro. Kurzzeitig gelang dem Kurs der Ausbruch nach oben, doch die Zahlung der Rekorddividende ...

