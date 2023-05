Am Donnerstagmorgen fällt der DAX um 0,7 Prozent auf 15.731 Punkte und folgt damit den schwachen Vorgaben aus Asien und den USA. Der US-Schuldenstreit setzt die Börse weiterhin unter Druck. Die Stimmung bei den Nvidia-Aktionären hingegen könnte nicht besser sein. Denn der Chiphersteller begeisterte im Zuge der Zahlenvorlage mit dem Ausblick auf das laufende Quartal. Was aus der Q1-Bilanz hervorging und was das für die Nvidia-Aktie bedeutet, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Morgen.Das Börsen.Briefing. ...

