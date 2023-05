München (ots) -Mit seinem im Mai erschienenen Deutschland-Magazin feiert das Immobilien-Portal neubau kompass doppelt Premiere. Erstmals erscheint das Heft mit 120 Seiten in einer bundesweiten Ausgabe. Leser finden Informationen zu ausgewählten Neubauprojekten in Deutschland und Österreich, Hintergrundberichte zum Immobilienmarkt, Interviews mit renommierten Architekten und Lifestyle-Tipps. Ab jetzt ist das neubau kompass Magazin parallel zur Printversion auch als E-Magazin erhältlich."Mit der E-Ausgabe erweitern wir unser Publikationsspektrum und gehen in puncto Nachhaltigkeit einen Schritt voran. Zugleich eröffnen wir uns weitere Vertriebskanäle und erschließen neue Zielgruppen", so neubau kompass Vorstand Sebastian Bruns.Im Rahmen einer Kooperation mit Media Carrier wird das neubau kompass Magazin in der E-Ausgabe als Download für Fluggäste der Lufthansa zur Verfügung stehen. Parallel hält das E-Magazin Einzug ins Sortiment von sharemagazines, das u.a. deutschlandweit in Autohäusern, Lifestyle- und Wellnesseinrichtungen sowie in Kliniken verfügbar ist.Interessierte können das neubau kompass Magazin auf neubaukompass.de bestellen oder direkt downloaden.Pressekontakt:neubau kompass AGRedaktionsleitungJulia NiewöhnerTel. (089) 4520672-25info@neubaukompass.dewww.neubaukompass.deOriginal-Content von: neubau kompass AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74863/5517451