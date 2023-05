Der Schweizer Vermögensverwalter Swiss Investment Solution hatte kürzlich mit einer Kapitalerhöhung auf die starke Nachfrage vor dem Börsengang reagiert.

COO Raphael Wyss bezeichnet die kürzliche Kapitalerhöhung als "bedeutenden Schritt". Nun bewilligte der Aufsichtsrat des in Genf angesiedelten Unternehmens mit einer erneuten Kapitalerhöhung eine verbesserte Kapitalstruktur und ein solides finanzielles Fundament, auch um der immensen Nachfrage der Anleger gerecht zu werden.

Eine erneute Bewertung der KPMG, angetrieben durch die Beteiligung der Swiss Investment Solution am japanischen Asset Manager Daiwa SB, führte zu einer Neubewertung des Unternehmens. Ernst&Young korrigierte den Unternehmenswert nach oben, woraufhin die Bookbuildingspanne ebenfalls nach oben korrigiert wurde. Swiss Investment Solution präsentierte am Montag die neuen Zahlen der Börsenaufsicht: Die Neubewertung der Aktien taxiert zwischen 7,50 9,50 Euro.

"Die erste Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet", meldete die Gesellschaft aus Genf am Freitag.

Die gestärkte Eigenkapitalquote kann darüber hinaus auch zu verbesserten Finanzierungskonditionen in der Zukunft führen, positiv entfalten auf den (zukünftigen) Börsenkurs wird sie sich definitiv.

Die Transaktion wurde von der JP Morgan Chase als Sole Lead Manager begleitet.

Unabhängige Analysten sehen die Aktie laut Bloomberg bei der Erstnotierung zwischen 16,00-19,00 Euro.

Die Swiss Investment Solution ist seit 15 Jahren auf dem Finanzmarkt aktiv und verfügt über eine vielfältige Expertise in unterschiedlichen Bereichen der Kapitalanlage. Von der Vermögensverwaltung über die Vermittlung von Festgeld, Tagesgeld oder Aktien bis zur Begleitung institutioneller Kunden bei Übernahmen und Fusionen bildet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum ab. Ende des Jahres geht die Swiss Investment Solution nun selbst mit einem Duallisting an die Börse, nachdem sie zuvor schon führend an einer dreistelligen Zahl von IPOs beteiligt war.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230525005421/de/

Contacts:

Swiss Investment Solution

Andrin Sutter

+41 61 505 00 02