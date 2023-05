Crivitz (ots) -Mit FLARES/NEBULAS des Potsdamer Künstlers Roman Lindebaum wird der Abschluss des Umbaus der neuen Galerie Rönkendorfer Mühle gefeiert. Interessierte sind zur Eröffnung am 3. Juni um 17 Uhr herzlich eingeladen.Roman Lindebaum gestaltet großformatige, reduzierte bis farbgewaltige Aquarelle. Dabei überlässt er die Vollendung seiner Werke der Natur. Seine Bilder sind damit Würdigungen an eine ursprüngliche, vermeintlich zufällige Ästhetik. Der Künstler nutzt für einen Teil seiner Bilder das Wasser der Warnow. Musikalisch eingerahmt wird die Eröffnung durch den Schweriner Bariton Mirko Janiska und die Pianistin Christiane Möckel. Besucherinnen und Besucher können an der Galerie-Bar bei Getränken und Musik ins Gespräch kommen.Über die GalerieSeit einem Jahr befinden sich die früheren Atelier-Räume des verstorbenen Bildhauers Wieland Schmiedel (05.05.1942 - 20.05.2021) im Umbau. Der Künstler lebte und arbeitete seit 1971 in einer umgebauten Feldscheune bei Crivitz in der Nähe von Schwerin - zwischen Wiesen und Feldern direkt an der Warnow. Seitdem wurde die Rönkendorfer Mühle über die Landesgrenzen hinaus bekannt als ein Ort für kulturelle Veranstaltungen, künstlerische Begegnungen und politischen Austausch. Mit dem Umbau der Atelier-Räume als Teil des Wohnhauses möchte die Familie an diese Geschichte anknüpfen.In Gründung befindet sich darüber hinaus ein offenes Archiv, das eine Auswahl der Werke Wieland Schmiedels sichtbar macht. In der unmittelbar benachbarten Galerie werden Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ihre Arbeiten im stillen Gespräch dazu auszustellen.Auf die offizielle Eröffnung der Galerie & Archiv Rönkendorfer Mühle in 2024 wird durch verschiedene Vorveranstaltungen hingewiesen.Über Roman LindebaumRoman Lindebaum wurde 1977 in Potsdam geboren, ist gelernter Schreiner und Krankenpfleger und studierte anschließend Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Potsdam. Er ist Mitbegründer des Design-Kollektivs HELLOGRAPH und arbeitet dort für eine Vielzahl an kulturellen und sozialen Einrichtungen.Über Mirko JaniskaMirko Janiska ist 1977 in Schwerin geboren, aufgewachsen und besuchte dort das Konservatorium. Er studierte in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn-Bartholdy". Nach dem Opernhaus Leipzig folgten das Internationale Opernstudio Zürich und das Opernhaus Kiel. Gastspiele führten ihn an die Berliner Staatsoper, die Oper Leipzig, nach Genua (Italien) und Sevilla (Teatro de la Maestranza). Neben seinen Bühnenauftritten trat Mirko Janiska als Konzertsolist in Oratorien- und Liederabenden in der Berliner Philharmonie, im Gewandhaus in Leipzig und in der Tonhalle in Zürich auf.DownloadsPortraits & weiteres Bildmaterial zur kostenfreien Verwendung: https://www.picdrop.com/nordsonne/H8xtAd9qPWWeitere Informationeninstagram.com/roenkendorfermuehlePressekontakt:Tom SchmiedelRönkendorfer Mühle 1a19089 CrivitzTel 0163 61 62 111galerie@roenkendorfer-muehle.deinstagram.com/roenkendorfermuehleOriginal-Content von: Rönkendorfer Mühle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163166/5517473