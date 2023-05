Frankfurt am Main (ots) -Wer Kunstwerke, Schmuck und andere Wertgegenstände sein Eigen nennt, wünscht sich mehr Sicherheit, als eine klassische Hausratversicherung leisten kann. Die All-Risk-Versicherung Helvetia Artas Home ist perfekt auf das hohe Absicherungsbedürfnis vermögender Kunden abgestimmt und in der aktualisierten Version noch leistungsstärker als bisher.Helvetia Artas Home ist eine komfortable, maßgeschneiderte Lösung für wohlhabende Kunden, die hochwertigen Hausrat, Kunst- und Wertsachen mit einem Gesamtwert von mehr als 400.000 Euro versichern wollen. Die weltweit gültige Allgefahrendeckung sichert wertvolles Eigentum passgenau z. B. gegen Beschädigung, Zerstörung, Verlieren, Stehen-, Hängen- oder Liegenlassen sowie gegen einfachen Diebstahl und Vandalismus ab. In Helvetia Artas Home sind zahlreiche Einzelversicherungen in einem einzigen Vertrag zusammengeführt. Neben der Hausratversicherung sind Elementarschäden abgedeckt. Ebenso sind Fahrräder, Glas, Kunst- und Sammlungsgegenstände, Schmuck- und Pelzsachen, Musikinstrumente, Elektronik- und Fotoapparate, Jagd- und Sportwaffen sowie Reisegepäck versichert.Maßgeschneiderter Versicherungsschutz für wertvollen PrivatbesitzHelvetia Artas Home kann perfekt an die individuellen Bedürfnisse vermögender Privatkunden angepasst werden. Parallel zur Erhöhung der pauschalen Leistungsgrenzen hat Helvetia Deutschland die umfassende Allgefahrenversicherung für maximale Sicherheit mit weiteren Deckungselementen ausgestattet. Neu ist, dass Helvetia Artas Home die Rückabwicklung beim Kauf von gefälschten Kunstgegenständen mit bis zu 15.000 Euro absichert. Ebenso ist neu, dass bis zu 15.000 Euro Restaurierungskosten für Kunst und antike Möbel auch dann ersetzt werden, wenn diese über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Und selbst wenn eine Privatreise wegen eines Schadens storniert werden muss, sind die dadurch entstehenden Kosten ab sofort bis zu 15.000 Euro mitversichert.Helvetia Artas Home bietet nicht nur zuhause den gewünschten Schutz. Schmuck und Uhren können genau wie teure Sportausrüstungen, E-Bikes und Kameras weltweit überall da versichert werden, wo sie getragen bzw. genutzt werden. Zusätzlich gilt die Außenversicherung in der aktualisierten Version für allgemeinen Hausrat inklusive Reisegepäck jetzt für neun Monate. Die Leistungsgrenze wurde auf 150.000 Euro erhöht.Wie bisher beinhaltet Helvetia Artas Home eine Update-Garantie, die sicherstellt, dass zukünftige Leistungsverbesserungen immer auch für bereits bestehende Verträge gelten. Zudem gilt ein genereller Unterversicherungsverzicht als vereinbart. Dank der individuellen Sicherheitsberatung, einem exzellenten Schadenservice mit festen Ansprechpartnern und schnellen Prozessen durch spezialisierte Kompetenzteams können sich vermögende Kunden mit Helvetia Artas Home rundum sicher fühlen.Komplettes Produktportfolio aus einer HandErgänzend bietet Artas Home eine umfassende Deckung für privat genutzte Wohngebäude. Auch hier wurde der Leistungskatalog weiterentwickelt und deckt jetzt noch besser den Bedarf wohlhabender Privatkunden ab. Auch die private Ferienimmobilie im Ausland kann mit sämtlichem Inhalt versichert werden.Mit der neuen Helvetia Artas Home macht Helvetia einen weiteren Schritt im Rahmen der Strategie helvetia 20.25, den Kundinnen und Kunden jederzeit das passende Angebot zu bieten.Mehr Informationen unter:helvetia.de Helvetia Artas Home: (https://www.helvetia.com/de/web/de/privatkunden/versicherungen/haus-und-wohnen/hausrat-und-kunstversicherung.html)Pressekontakt:Helvetia VersicherungenBirgit FahlingDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 587E-Mail: presse@helvetia.deOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120985/5517471