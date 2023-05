Interra Copper (CSE IMCX / WKN A3DHGP) hat erst vor Kurzem dargelegt, wie das Explorations- und Bohrprogramm auf dem vielversprechenden Kupferprojekt Tres Marias, an dem man eine Mehrheitsbeteiligung vom Branchenriesen Freeport McMoRan übernommen hat, aussehen soll. Jetzt werden bereits Bohrgeräte und Crews aufs Gelände verlegt.Tres Marias liegt rund 40 Kilometer südwestlich der Stadt Calama in der chilenischen Region Antofagasta und in der Nähe ...

