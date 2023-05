Der US-Haushaltsstreit entwickelt sich immer mehr zur Hängepartie - auch für die Aktienmärkte. Anfangs hatte der Markt noch entspannt reagiert. Doch zuletzt wurden die Anleger immer nervöser und der DAX rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000. Punkten, Und jetzt? Könnte den USA tatsächlich bald die Zahlungsunfähigkeit drohen? Was würde das für die USA, die Weltwirtschaft und die Börsen bedeuten? Carsten Klude, Chefvolkswirt M.M. Warburg, blickt im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe auf die aktuellen Einflussfaktoren für die Entwicklung an den Börsen. "Es würde mich nicht überraschen, wenn wir da nicht nur eine Hängepartie sehen, sondern die Kurse auch weiter nachgeben werden", so Klude im Talk. Dennoch kann er sich höhere DAX-Stände in der weiteren Entwicklung vorstellen. Woher dieser Optimismus kommt und ob es neben den aktuellen Belastungsfaktoren auch positive Impulse geben könnte, mehr dazu im vollständigen Interview.