CTS Eventim (CTS) verzeichnete einen starken Jahresauftakt. In Übereinstimmung mit der vorläufigen Veröffentlichung wuchsen der Umsatz und das normalisierte EBITDA der Gruppe um das 2,6-fache bzw. 3,2-fache des Q1 2022. Beide KPIs übertrafen auch das Niveau vor COVID-19, was auf eine gesunde Nachfrage und Nachholeffekte nach der Pandemie zurückzuführen ist. Vor allem das Ticketvolumen stieg deutlich an. Das Management bekräftigte jedoch die zurückhaltende Prognose für 2023. Es erwartet, dass der Gesamtumsatz der Gruppe im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr stabil bleiben wird, wobei moderat höhere Umsätze aus dem Segment Ticketing die moderat niedrigeren Umsätze aus dem Segment Live-Entertainment ausgleichen werden. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Unterhaltung/Live-Events ungebrochen ist und wahrscheinlich auch in Zukunft allmählich wachsen wird. In Anbetracht der konservativen Prognosen gehen die Analysten von AlsterResearch weiterhin von einem gedämpften Wachstum für 2023 aus. Die Experten stufen die Aktie weiterhin mit HALTEN und einem unveränderten Kursziel von EUR 64,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA





