Das Unternehmen stellte Updates zu seinem Endurion-Batterieprogramm vor, erörterte die Bedeutung seines jüngsten vorläufigen Patents und erläuterte seine Ziele für den Rest des Jahres 2023

ANN ARBOR, Michigan, May 25, 2023veröffentlicht.

Während der Telefonkonferenz teilten Matt Kappers, Chief Executive Officer, Dr. Ramez Elgammal, Chief Technology Officer, und Dr. Michelle Tokarz, VP of Partnerships and Innovation,von The Coretec Group die überzeugenden Ergebnisse der Zyklustests mit dem modifizierten Silizium-Batteriematerial mit. Diese Tests haben drei wichtige Faktoren bestätigt:

Dem Team von Coretec ist es gelungen, ein Polymer mit den Silizium-Nanopartikeln zu verbinden.

Die im Rahmen des Endurion (https://thecoretecgroup.com/technology/endurion/)-Programms entwickelte Festelektrolyt-Grenzflächenschicht verbessert die Ratenfähigkeit.

Die Zyklenstabilität des Endurion-Siliziummaterials übertraf diejenige von nicht modifizierten Materialien.



Das Unternehmen erörterte auch die Bedeutung seines jüngsten vorläufigen Patents. Das Patent beschreibt drei verschiedene, neuartige Methoden zur Minimierung der Pulverisierung und zur Erhöhung der Ratenfähigkeit durch Schaffung einer künstlichen Festelektrolyt-Grenzfläche. Diese Innovation ist in der Lage, die Lebensdauer zu verlängern und die Leistungsfähigkeit von siliziumbasierten Anoden für Lithium-Ionen-Batterien zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf der Skalierbarkeit liegt. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Durchbruch für das Endurion-Batterieprogramm des Unternehmens dar, das sich auf Batterien für Elektrofahrzeuge konzentriert, die schneller laden und länger halten als der derzeitige Industriestandard.

Das Unternehmen gab außerdem einen Fahrplan für den Rest des Jahres sowie ein Update zu seinen aktuellen und zukünftigen Partnerschaften bekannt. Es baut Beziehungen zu potenziellen Endverbrauchern von Endurion-Produkten wie Automobilherstellern und Batterieunternehmen sowie zu wichtigen Zulieferern und Testunternehmen auf.

Die Telefonkonferenz endete mit der Beantwortung von Fragen der Investoren durch die Unternehmensleitung. Kappers forderte alle, die an den neuesten Informationen über das Unternehmen interessiert sind, auf, Benachrichtigungen auf der Investor Relations-Websitezu abonnieren und den Social-Media-Kanälen des Unternehmens auf Twitterund LinkedInzu folgen sowie sich das jüngste Informationsvideo, das das Endurion-Batterieprogramm näher erläutert, anzuschauen.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler von technischem Silizium, der daran arbeitet, das Leben der Menschen zu verbessern und die Elektrofahrzeug-, Cleantech- und aufstrebenden Technologiemärkte von morgen zu versorgen. Das aktuelle Batterieprogramm des Unternehmens heißt Endurion. Das Team von Coretec setzt sein Fachwissen über Silizium-Nanopartikel ein, um Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen zu entwickeln, die sich schneller aufladen lassen und länger halten als der derzeitige Industriestandard.

Darüber hinaus nutzt Coretec sein technisches Silizium auch zur Entwicklung eines Portfolios von energieorientierten Produkten, einschließlich Festkörperbeleuchtung (LEDs), Halbleitern, volumetrischen 3D-Displays und druckbarer Elektronik. The Coretec Group revolutioniert mit ihrer bahnbrechenden Arbeit die Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher und wird auch weiterhin eine Vorreiterrolle in dieser schnelllebigen Branche spielen.

