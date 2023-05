NVIDIA Umsatz übertrifft Erwartungen - Aktie 25% vorbörslich im Plus

Werbung







KI-Goldrausch im Silicon Valley: Der Chiphersteller Nvidia rechnet mit rund 50% mehr Umsatz im laufenden Quartal als bisher angenommen, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.



Anlegerinnen und Anleger von NVIDIA dürften nach der Präsentation der Quartalszahlen am gestrigen Abend Grund zur Freude haben. Die ungebremste Nachfrage im Bereich generativer KI sorgt bei Nvidia für massives Umsatzwachstum. Auch in der Automotive-Sparte überrascht das Unternehmen mit einem mehr als verdoppelten Umsatz im Jahresvergleich. Im gleichen Zug kündigte CEO Jensen Huang eine ausgedehnte Partnerschaft mit BYD an, dem weltweit größten Hersteller von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen.

Im Privatkundenmarkt dagegen, mit beispielsweise Grafikkarten, geht das Geschäft zurück. Nach dem Pandemie-/ und Krypto-Boom der vergangenen Jahre kehrt der Umsatz wieder auf die Vor-Corona-Niveaus zurück. Im Gaming-Bereich verzeichnet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 38% im quartalsweisen Jahresvergleich.

Die Aktie hingehen reagiert vorbörslich kräftig auf die überzeugenden Zahlen und treibt mit 25% Plus den Nasdaq Index kräftig an.









Quelle: HSBC