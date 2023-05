Frankfurt (ots) -Die dpa-Tochter picture alliance und die Hamburger SPOBIS GmbH haben ihre Kooperation verlängert. Der führende Anbieter von B2B-Services im Sportbusiness hilft Clubs, Ligen, Verbänden, werbetreibenden Unternehmen, Agenturen und Dienstleistern seit 25 Jahren, im professionellen Sport erfolgreich zu agieren. Als offizieller Fotopartner unterstützt picture alliance SPOBIS hierbei mit hochwertigem visuellen Content und Dienstleistungen für seine Veranstaltungen und Medien.Bei der SPOBIS Conference, Europas größtem Sportbusiness-Kongress, sorgen fünf picture alliance-Fotografen im Rahmen der Kooperation vom 31. Mai bis zum 1. Juni in Düsseldorf für die offizielle Kongressdokumentation und halten die besten Momente fest. Auch das Sales Team der picture alliance wird vor Ort sein und freut sich auf den Austausch (sales@picture-alliance.com).Von den vielfältigen Leistungen der picture alliance im Bereich der visuellen Kommunikation können auch andere Veranstalter, Unternehmen, Sponsoren, Sportler und Agenturen profitieren. So bietet picture alliance beispielsweise neben der Bereitstellung von Foto-, Video- oder Grafik-Content mit ihrem Assignment-Service (https://fotoauftrag.com/) die schnelle und unkomplizierte Umsetzung von Foto-, Video- oder Grafikaufträgen für Marketing, zur Kommunikation oder Dokumentation und übernimmt dabei die komplette Organisation. Mit ihrem internationalen Netzwerk von mehr als 300 Partneragenturen können Aufträge weltweit umgesetzt werden und das meist auch kurzfristig.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 140 Mio. Bildern, Videos, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 300 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/5517633