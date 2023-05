Die Heizölpreise in Deutschland halten an ihrer kurzfristigen Aufwärtsbewegung fest und haben am Donnerstagvormittag die 90-Cent-Marke überschritten. Mit Aufschlägen von durchschnittlich 0,7 Cent je Liter wird das Mai-Hoch vom Monatsbeginn egalisiert. In Österreich und der Schweiz gestalten sich die Preisentwicklung deutlich zurückhaltender. Mit dem Anstieg der Inlandspreise wird im Wesentlichen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...