DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Hongkong ruht der Börsenhandel wegen "Bhuddas Geburtstag". In den USA endet der Anleihehandel vor dem langen Wochenende zum "Memorial Day" (29. Mai) nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.151,50 +0,6% +6,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.897,75 +1,8% +24,8% Euro-Stoxx-50 4.277,11 +0,3% +12,7% Stoxx-50 3.989,56 +0,2% +9,3% DAX 15.831,34 -0,1% +13,7% FTSE 7.614,71 -0,2% +2,4% CAC 7.240,95 -0,2% +11,9% Nikkei-225 30.801,13 +0,4% +18,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,67 -0,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,23 74,34 -1,5% -1,11 -8,3% Brent/ICE 77,31 78,23 -1,2% -0,92 -7,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,34 27,79 -5,2% -1,45 -64,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.962,25 1.957,14 +0,3% +5,12 +7,6% Silber (Spot) 23,09 23,13 -0,2% -0,04 -3,7% Platin (Spot) 1.030,13 1.028,58 +0,2% +1,55 -3,6% Kupfer-Future 3,59 3,56 +0,8% +0,03 -6,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zweigeteilt präsentiert sich der Markt an der Wall Street am Donnerstag. Während die Terminkontrakte auf den Dow-Jones-Index nachgeben, geht es mit der Nasdaq steil aufwärts. Hier stützen die starken Prognosen von Nvidia vom Vorabend. Die Aktie, deren Kurs sich dieses Jahr bereits verdoppelt hat, verteuert sich vorbörslich um weitere 24 Prozent. Im Schlepptau von Nvidia laufen Advanced Micro Devices um 9 Prozent aufwärts. Die Verluste im Dow erklären Teilnehmer mit den anhaltenden Sorgen wegen des Streits um die Schuldenobergrenze. Seit etlichen Tagen lastet das Thema auf den Märkten.

Für die Aktien von Guess ging es am Mittwoch nachbörslich um 1,3 Prozent nach oben. Der Einzelhändler vermeldete für das erste Quartal einen geringer als erwarteten bereinigten Verlust und übertraf beim Umsatz die Schätzungen der Analysten. Die Papiere von Splunk gewinnen vorbörslich 3,9 Prozent. Der Hersteller von Datenanalyseplattformen konnte im ersten Quartal den Verlust mehr als halbieren, angetrieben durch höhere Cloud-Service-Umsätze. American Eagle Outfitters verlieren dagegen 20,6 Prozent. Das Modeunternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang aufgrund höherer Ausgaben. Die Aktien von Snowflake knicken um 13,7 Prozent ein. Das Software-Unternehmen meldete für das erste Quartal einen größer als erwarteten Verlust, übertraf mit dem Umsatz allerdings die Schätzungen des Marktes.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,1% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,0% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 242.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Fest im Markt liegen Technologie-Aktien, deren europäischer Stoxx-Technologie-Index nach einem sehr starken Zwischenbericht von Nvidia um 2,7 Prozent steigt. Nvidia gilt als Hauptgewinner des KI-Booms, denn die Grafikprozessoren des Chipkonzerns stellen die für KI-Anwendungen extrem hohen Rechenleistungen zur Verfügung. In Europa legen ASMI um 9,3 Prozent und ASML um 5,7 Prozent zu, BE Semiconductor steigen um 8,4 Prozent an. Am Gesamtmarkt steht die Stabilisierung allerdings auf tönernen Füßen: Der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA hält die Anleger weiter in Atem. Den Ernst der Lage unterstreicht nun die Ratingagentur Fitch: Sie hat die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls nun unter Beobachtung gestellt. Mit Aufschlägen von 0,5 Prozent quittieren Anleger die Erstquartalszahlen von Generali. Jefferies spricht von robusten Ergebnissen. Für die Aktie von Fresenius geht es um 1,2 Prozent nach oben, nachdem die Sparte Kabi optimistischer in die Zukunft schaut. Cancom zeigen sich sehr fest, nachdem das Unternehmen eine höhere Prognose abgeliefert hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0728 -0,2% 1,0736 1,0757 +0,2% EUR/JPY 149,69 -0,1% 149,83 149,63 +6,7% EUR/CHF 0,9717 -0,1% 0,9731 0,9736 -1,8% EUR/GBP 0,8674 -0,2% 0,8693 0,8704 -2,0% USD/JPY 139,52 +0,1% 139,61 139,09 +6,4% GBP/USD 1,2370 +0,0% 1,2343 1,2359 +2,3% USD/CNH (Offshore) 7,0817 +0,2% 7,0847 7,0680 +2,2% Bitcoin BTC/USD 26.242,01 -0,5% 26.231,38 26.264,58 +58,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leichter - Vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Schuldenstreits in den USA haben sich die ostasiatischen Börsen am Donnerstag mehrheitlich mit Abgaben gezeigt. Der Druck steigt weiter. Die Ratingagentur Fitch hat die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Gegen den Trend ging es für den Nikkei-225 um 0,4 Prozent nach oben. Vor allem die Aufschläge bei Halbleiter- und Technologiewerten stützten, hieß es. Der Ausblick von Nvidia auf eine steigende Nachfrage nach KI-Chips war viel optimistischer als erwartet, sagte Yeap Jun Rong, Marktanalyst bei IG. In Tokio gewannen Advantest 16 Prozent, Ibiden 9,3 Prozent und Sumco 3,7 Prozent. Die Papiere des Chipanlagen-Herstellers Tokyo Electron legten um 3,0 Prozent zu. Der Kospi in Seoul büßte 0,5 Prozent ein. Auch hier waren die Technologiewerte mit dem starken Nvidia-Ausblick gesucht. Der Schanghai-Composite verlor 0,1 Prozent und für den Hang-Seng-Index ging es im späten Handel um 2,0 Prozent abwärts. Hier haben Anleger vor dem langen Wochenende und den Entwicklungen im US-Schuldenstreit möglicherweise verstärkt Positionen abgebaut, hieß es. Die südkoreanische Zentralbank hat zum dritten Mal in Folge ihre Zinssätze bei 3,50 Prozent gelassen und die Prognose für das Wirtschaftswachstum 2023 gesenkt.

CREDIT

Nur unwesentlich nach oben geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag. Die Risikoausfallprämien (CDS) auf US-Anleihen steigen nur geringfügig auf 64 Basispunkte nach zuvor 63. Damit bleibt der Markt noch gelassen, und das trotz der Warnung der Ratingagentur Fitch, die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung zu stellen. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA für ihre Kreditwürdigkeit verlieren. Fitch erklärte, nach wie vor von einer Lösung im Schuldenstreit vor dem "Tag X" - dem Tag der Zahlungsunfähigkeit - auszugehen. "Wir glauben aber, dass die Risiken gestiegen sind, dass das Schuldenlimit nicht vor dem Tag X angehoben oder ausgesetzt wird." Sollte es zu Zahlungsausfall kommen, stellt man sich im Handel auf erhebliche Verwerfungen an den Finanzmärkten ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BÖRSE

Die Angebotsfrist für das freiwillige öffentliche Barübernahmeangebot der Deutschen Börse für die dänische Simcorp beginnt am 25. Mai und läuft bis zum 13. Juli 2023. Wie aus den Angebotsunterlagen hervorgeht, behält sich die Deutsche Börse das Recht vor, die Angebotsfrist von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Angebots und der dänischen Übernahmeanordnung zu verlängern.

ADLER GROUP

Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler ist wegen der gesunkenen Bewertung seiner Bestände auch ins neue Geschäftsjahr mit einem Verlust gestartet. Der operative Gewinn sank im ersten Quartal wegen des deutlich verkleinerten Portfolios. Eine Prognose für das operative Ergebnis traut sich die Adler Group weiterhin nicht zu.

FRESENIUS KABI

ist optimistischer geworden. Für dieses Jahr 2023 rechnet Fresenius Kabi nun mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge vor Sondereinflüssen von rund 14 Prozent. Bislang hatte Fresenius Kabi für 2023 mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich geplant. Die EBIT-Marge vor Sondereinflüssen sollte in etwa 1 Prozentpunkt unter dem strukturellen Ziel-Margenband von 14 bis 17 Prozent liegen. Bis 2026 strebt Fresenius Kabi nun EBIT-Margen am oberen Ende dieses Margenbandes an.

EDF/GE

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) macht für Electricite de France (EDF) den Weg zur Übernahme eines Teils des Atomkraftgeschäfts von General Electric (GE) frei. Die Behörde teilte mit, sie werde die Übernahme keiner eingehenden Untersuchung unterziehen.

ERICSSON

hat im Streit um Korruptionsvorwürfe im Irak einen juristischen Sieg eingefahren. Ein US-Gericht hat eine von mehreren Aktionären vorgebrachte Klage abgewiesen. Sie hatten dem Konzern vorgeworfen, Anleger in Bezug auf die Geschäftsaktivitäten und die Compliance im Irak in die Irre geführt zu haben.

FLIXBUS

will im kommenden Jahr in Indien starten. Flixbus plane für 2024 den Markteintritt in Indien. Dies sei ein "weiterer wichtiger Schritt für die globale Expansion des Unternehmens".

GENERALI

hat im ersten Quartal von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft und einem einmaligen Verkaufserlös profitiert. Der italienische Versicherungskonzern steigerte seinen Gewinn deutlich und bestätigte seine mittelfristigen Ziele.

LSE

Der Londoner Börsenbetreiber muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Wie die London Stock Exchange Group mitteilte, nimmt CFO Anna Manz ihren Hut. Sie werde einen anderen CFO-Posten außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche annehmen. Der Prozess für die Nachfolge sei eingeleitet worden. Manz werde ihren Vertrag erfüllen und das Unternehmen im Mai 2024 verlassen.

ROCHE PHARMA

legt in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung ein. "Diese Klage ist dazu da, um öffentlich zu machen, dass dieses Gesetz die Krankenkassen nicht stabilisiert, sondern destabilisiert", sagte Roche-Deutschlandchef Hagen Pfundner dem Portal The Pioneer. Es werde "dazu führen, dass weniger Innovationen in Deutschland auf den Markt kommen".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2023 06:57 ET (10:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.