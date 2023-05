Das Allgäuer Unternehmen hat die Fertigung an seinem Hauptsitz in Wildpoldsried erweitert und kann nun jährlich rund 120.000 Systeme produzieren. Mit dem Vorziehen der Ausbaustufe reagiert Sonnen auf die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Photovoltaik-Heimspeichern in Deutschland.Sonnen hat seine Produktion schneller als geplant erweitert und seine Kapazitäten damit verdoppelt. Die nächste Ausbaustufe der Fabrik am Hauptsitz in Wildpoldsried auf 120.000 Photovoltaik-Heimspeicher jährlich sei früher als ursprünglich vorgesehen in Betrieb genommen worden. Sonnen regiert damit auf die sprunghaft ...

