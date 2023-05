88 Prozent der Einzelhandelsunternehmen erwägen den Aufbau eines eigenen Online-Marktplatzes, ein Drittel profitiert von Umsatzsteigerungen durch Handel auf Online-Marktplätzen

Trotz großem Optimismus sehen 78 Prozent aller Einzelhandelsunternehmen den Handel auf Marktplätzen als Herausforderung und nennen manuelle Prozesse als größte Hürde, die es zu überwinden gilt.

Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der befragten Einzelhandelsunternehmen gab an, dass im Technologie-Stack für ihren Marktplatz mehr als 20 manuelle Datenprozesse vorhanden sind, bei einem Drittel der Händler waren es sogar mehr als 30 manuelle Datenprozesse

Jitterbit, ein weltweit führendes Unternehmen für Transformation durch Automatisierung, hat heute die Ergebnisse seiner neuesten detaillierten und zielgerichteten Studie "eCommerce Marketplace Strategy: The Power of Hyperautomation" veröffentlicht. Es handelt sich um die erste Studie dieser Art, welche die Meinungen europäischer Einzelhandelsunternehmen aus Großbritannien, Spanien, Deutschland und den Niederlanden zur Implementierung und Erweiterung ihrer Marktplatzpräsenz aufzeigt.

Erwartungsgemäß hat die Mehrheit der europäischen Einzelhandelsunternehmen Online-Marktplätze vollständig in ihre Marketingstrategien integriert. 95 von ihnen sind bereits auf mindestens einem Marktplatz vertreten, wobei Amazon (18 %), eBay (14 %), Etsy (8 %) und Wayfair (6 %) am häufigsten genannt wurden.

Darüber hinaus gaben 88 der Einzelhandelsunternehmen an, dass sie den Aufbau eines eigenen Online-Marktplatzes in Erwägung ziehen, wobei ein Drittel von einer Umsatzsteigerung durch den Handel auf einem Online-Marktplatz profitiert. Trotz des weit verbreiteten Optimismus gaben 78 aller befragten Einzelhandelsunternehmen an, dass sich der Handel auf Online-Marktplätzen aus den folgenden Hauptgründen schwierig gestaltet:

76 %: Es ist schwierig, die Sicherheit der auf einem Online-Marktplatz gesammelten Daten zu gewährleisten.

88 %: Für den Handel auf Online-Marktplätzen werden zu viele unterschiedliche Systeme verwendet.

70 %: Es ist schwierig, einen vollständigen Überblick über die Geschäftsaktivitäten zu erhalten, wenn auf Online-Marktplätzen gehandelt wird.

73 %: Durch die Präsenz auf Online-Marktplätzen entstehen Dateninseln im Unternehmen.

79 %: Der Handel auf Online-Marktplätzen führt zu Fehlbeständen und Bestandsproblemen.

89 %: Beim Handel auf Online-Marktplätzen ist es schwierig, den Überblick über die Abwicklung und etwaige Rückerstattungen zu behalten.

Erschreckenderweise gaben 83 der befragten Einzelhandelsunternehmen an, dass in ihren Marktplatz-Technologien noch immer mehr als 10 manuelle Datenprozesse vorhanden sind, wobei es bei über der Hälfte (58 %) der Unternehmen mehr als 20 und bei 31 der Unternehmen sogar mehr als 30 manuelle Datenprozesse gibt.

Joost De Bot, Vice President und Geschäftsführer für die Region EMEA bei Jitterbit, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Die Marktdynamik darf keinesfalls ignoriert werden. Erfolgreiche, führende Handelsunternehmen der Zukunft müssen schnell handeln und ihre Strategie anpassen bzw. optimieren, um an der Spitze zu bleiben. Die Integration, insbesondere die Hyperautomatisierung durch Eliminierung aller manuellen Prozesse, wird zweifellos eine entscheidende Rolle spielen, um die derzeitigen Herausforderungen im Einzelhandel zu meistern und wettbewerbsfähig zu bleiben."

Dennoch bleibt der Optimismus groß, denn 61 der befragten Einzelhandelsunternehmen vertreten die Meinung, dass der Handel auf Online-Marktplätzen zwar eine Herausforderung darstellt, diese jedoch gemeistert werden kann. Alle im Rahmen der Studie befragten Einzelhandelsunternehmen erwarten, dass sie auch in den kommenden fünf Jahren auf Online-Marktplätzen Handel treiben werden.

Die Einzelhandelsunternehmen erzielen Fortschritte bei der Bewältigung der derzeitigen Herausforderungen und sind sich der Notwendigkeit einer besseren Integration und Automatisierung bewusst. 99 der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie im Rahmen ihrer Online-Marktplatzstrategie bereits ein Automatisierungstool einsetzen. Mit Blick auf die Zukunft gehen 53 der Befragten davon aus, dass sie in den kommenden fünf Jahren eine Integrationslösung in ihre Online-Marktplatzstrategie integrieren werden.

Über die Studie

Für diesen Bericht über die Entwicklung von Online-Marktplatzstrategien haben wir das unabhängige Marktforschungsunternehmen Vitreous World damit beauftragt, 200 führende Einzelhandelsunternehmen in Großbritannien, Spanien, Deutschland und den Niederlanden zu befragen, um die Chancen und Herausforderungen zu ermitteln, denen sie bei der Implementierung und beim Ausbau ihrer Online-Marktplatzpräsenz gegenüberstehen.

Über Jitterbit, Inc.

Jitterbit ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen mit mehr als 3.000 Kunden. Unsere Mission besteht darin, die Transformation Ihres Unternehmens durch eine nahtlose, automatisierte Integration zu unterstützen. Die Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse führt zu schnelleren, fundierteren Entscheidungen und einem verbesserten Kundenservice. Unsere Plattform Harmony vereint API-Management, Geschäftsprozessoptimierung und die Entwicklung von Apps ohne Programmieraufwand, um Sie dabei zu unterstützen, sämtliche manuellen Datenprozesse in Ihrem Unternehmen zu eliminieren und auf schnellere Weise eine echte Hyperautomatisierung zu erreichen. Weitere Informationen über Harmony finden Sie unter www.jitterbit.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: https://www.jitterbit.com/report/what-are-european-retailers-thoughts-on-trading-on-marketplaces

