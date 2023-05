DJ SENTIMENT/Institutionelle Anleger weniger bearish

Von Herbert Rude

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich laut der neuen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse etwas aufgehellt. Das liegt vor allem an den institutionellen Anlegern: Hier wuchs das Lager der Bullen verglichen mit der Umfrage zur Mitte vergangener Woche nun um 13 Prozentpunkte auf 31 Prozent. Der Anteil der Bären schrumpfte um 6 Punkte auf 44 Prozent, die neutrale Quote um 7 Punkte auf 25 Prozent.

Bei den Privatanlegern hat sich die Stimmung kaum verändert: Hier schrumpfte das Bullenlager um einen Punkt auf 26 Prozent, das Bärenlager ebenfalls um einen Punkt auf 48 Prozent, das neutrale Lager nahm entsprechend um 2 Punkte auf 26 Prozent zu.

"Ein Teil der vormaligen Bären hat vermutlich aus Angst, nach oben etwas zu verpassen, praktisch die Notbremse gezogen und seine Engagements aufgelöst", meint Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber erhebt und bewertet.

"Sentiment-technisch hat sich die Situation des DAX etwas verschlechtert, denn die jungen Bullen von heute dürften sich wahrscheinlich im Falle eines DAX-Anstiegs in Richtung 16.500, vielleicht auch schon früher, wieder von ihren Engagements trennen wollen", so der Analyst für Behavioral Finance. Auf der anderen Seite sei die Nachfrage durch die jüngste Stimmungsveränderung an der Unterseite etwas ausgedünnt worden.

Auch Stimmung der US-Privatanleger etwas erholt

In den USA sind die Privatanleger nun wieder etwas bullischer. Laut der neuen AAII-Umfrage wuchs der Anteil der Optimisten um 4,5 Punkte auf 27,4 Prozent. Das ging zu Lasten des neutralen Anteils, der um 4,5 Punkte auf 32,9 Prozent schrumpfte. Das Bärenlager verharrte bei 39,7 Prozent und stellt damit weiterhin die relative Mehrheit. "Die Stimmung an den Märkten verbessert sich etwas, aber Euphorie herrscht weiterhin nicht", beschreibt Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest die Entwicklung.

DJG/hru/raz

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 25, 2023 07:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.