DJ RWE kauft Partner aus Offshore-Windpark heraus

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE wird alleiniger Eigentümer eines 1,6-Gigawatt Windparks-Clusters in der Nordsee. Der deutsche Energieversorger übernimmt alle Anteile von Northland Power am geplanten Offshore-Windcluster.

Das Nordseecluster besteht aus vier Flächen nördlich der Insel Juist und wurde bisher gemeinsam mit dem kanadischen Unternehmen entwickelt, dessen Anteile (49 Prozent) RWE nun gekauft hat. Die Parteien haben sich auf einen Kaufpreis von rund 35 Millionen Euro geeinigt.

Die vier Windparks sollen in den Jahren 2027 und 2029 in Betrieb gehen und dann jährlich rund sechs Terawattstunden Strom erzeugen. RWE will bei der Entwicklung, dem Bau und dem anschließenden Betrieb der vier Windparks aufgrund der Größe des Clusters erhebliche Synergieeffekte erzielen.

May 25, 2023 07:49 ET (11:49 GMT)

