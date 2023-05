Das Technology Innovation Institute (TII), ein führendes, globales, wissenschaftliches Forschungszentrum und der Stützpfeiler der angewandten Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, verstärkte heute seinen zunehmenden internationalen Einfluss im Bereich der künstlichen Intelligenz mit der Mitteilung, dass "Falcon 40B", das erste groß angelegte KI-Modell der VAE, jetzt quelloffen für Forschungs- und kommerzielle Zwecke verfügbar ist. Dieser bahnbrechende Schritt verdeutlicht das Engagement von Abu Dhabi für die Förderung sektorübergreifender Zusammenarbeit im Interesse von Fortschritten im Bereich generativer künstlicher Intelligenz.

