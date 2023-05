Die Tesla-Aktie hat die Marke von 180 Dollar zurückerobert. Bereits vor rund zwei Wochen riet DER AKTIONÄR zu einem Long beim US-Autohersteller und lag damit richtig. Nun befinden sich die Papiere an einer entscheidenden Chartmarke, an der sich entscheiden wird, ob die Rally weitergeht oder es sich nur um einen Fake-out handelt.Tesla ist am Montag mit einem starken Plus von fast fünf Prozent aus einer bullishen Flagge nach oben ausgebrochen. Seitdem versucht die Aktie sich über der Trendlinie, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...