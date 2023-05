Köln (ots) -Mit einer neuen queeren Dokureihe startet RTL+ in den Pride Month Juni und dokumentiert in dem Original "Family of Choice" das Leben in der Ballroom Community. Auch Reality-Fans dürfen sich auf queeren Nachschub freuen: Im Spin-off der erfolgreichen RTL+ Gay-Dating-Show "Prince Charming" suchen "Charming"-Allstars aus den vergangenen Staffeln sowie Newcomer ihren Mr. Right. Für noch mehr gute Laune sorgt die exklusive Liveübertragung von Rock am Ring, bei der sich die Streamer:innen an drei Tagen auf die Festivalsaison dieses Jahr einstimmen können. Die angehende Influencerin Liv muss den Livestream an ihre Follower:innen in der neuen RTL+ Comedy-Serie "Meme Girls" allerdings unterbrechen: Wegen ihrer schlechten Schulnoten muss sie sich nun ihrem Leben offline widmen. Welche Gefahren Social Media mit sich bringen kann, zeigt RTL+ mit der zweiten Staffel des erfolgreichen Reboots "Gossip Girl 2.0" in einer exklusiven Deutschlandpremiere.Die Streaming Highlights im Überblick:Eigenproduzierte Reality im Juni 2023Original: "Charming Boys" - 10 Folgen, ab 15.6., wöchentlichMusik im Juni 2023"Rock am Ring", exklusiv am 2., 3. und 4.6.Serien im Juni 2023"Lust" - Staffel 1, 8 Folgen, exklusiv ab 1.6."Dafne and the Rest" - Staffel 1, 8 Folgen, exklusiv ab 1.6."Our Flag means Death" - Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv ab 1.6."Legacies" - Staffel 4, 20 Folgen, ab 1.6.Original: "Meme Girls" - Staffel 1, 6 Folgen, ab 22.6."Gossip Girl 2.0" - Staffel 2, ab 26.6., exklusive Deutschlandpremiere, wöchentlich in DoppelfolgenDokumentationen im Juni 2023Original: "Family of Choice" - Staffel 1, 7 Folgen, ab 5.6."Dating Death: Der Killer mit der Kamera" - 3 Folgen, ab 14.6., auch bei RTL CrimeTV Highlights im Juni 2023"Viva la Diva - Wer ist die Queen" - 2 Folgen, ab 2.6., wöchentlich, auch bei RTL"Viva la Diva - Der Weg zum Laufsteg" - 2 Folgen, ab 2.6., wöchentlich, auch bei RTLRTL+ Kids im Juni 2023"Rübezahls Schatz", ab 1.6.Sport im Juni 2023"UEFA Europa Conference League - Finale", am 7.6.Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juni:Original: "Family of Choice" - Staffel 1, 7 Folgen, ab 5.6.Neue queere Dokureihe zum Start in den Pride MonthGrelle Lichter, extravagante Outfits und laute Musik - so kann man sich einen Wettkampf in der Ballroom Community vorstellen. In verschiedenen Kategorien treten queere Menschen und People of Color mit ihren "Houses" gegeneinander an, um sich einen Namen in der Szene zu machen und ihren Style zu präsentieren. Die Performer:innen gehören alle einem "House" an. Dort leben sie nicht, treffen sich aber regelmäßig mit ihrer "Family of Choice" zum Training und Austausch. Die neue RTL+ Dokureihe gibt einen exklusiven Einblick in ihre Family of Choice. Dieses Feuerwerk an Emotionen zeigt neben spektakulären Performances auch authentische Persönlichkeiten hautnah in ihrem Alltag.Original: "Charming Boys" - 10 Folgen, ab 15.6., wöchentlichJetzt gayt's richtig los!Heiße Flirts, wilde Partys und spritzige Ga(y)mes - unter der Sonne Koh Samuis lassen die "Charming Boys" nichts anbrennen. Im Spin-off der erfolgreichen RTL+ Gay-Dating-Show "Prince Charming" suchen "Charming"-Allstars aus den vergangenen Staffeln sowie Newcomer ihren Mr. Right. Nach und nach ziehen insgesamt 17 flirthungrige Singles in eine thailändische Traumvilla ein und gehen auf Tuchfühlung. Jeder Charming Boy, der am Ende einer Gentlemen's Night keine Krawatte bekommen hat und damit kein Teil eines Couples ist, muss die Villa verlassen. Die beiden Männer, bei denen bis zum Ende die Funken sprühen, werden DAS Charming Couple 2023 und nehmen 10.000 Euro mit nach Hause!"Rock am Ring", exklusiv am 2., 3. und 4.6.Nach riesigem Erfolg: Festival Rock am Ring auch 2023 auf RTL+!Nach der erfolgreichen Live-Übertragung von Deutschlands traditionsreichstem Festival Rock am Ring mit über 4 Millionen Livestreamstarts im letzten Jahr, geht das Festival-Fieber weiter! Auch diesen Sommer können Streamer:innen drei Tage lang Acts des diesjährigen Rock am Ring Line-ups auf RTL+ live und exklusiv kostenlos auf RTLplus.de sowie im Premiumbereich auf der RTL+ App verfolgen. Die zwei Livestreams werden auf RTL+ über die Free-TV-Sender NOW! und RTL.de/live gezeigt.Original: "Meme Girls" - Staffel 1, 6 Folgen, ab 22.6.Liv erobert die Streaming WeltGIFs, Memes, Follower:innen: In der bunten und schrillen Social Media Welt fühlt sich die angehende Influencerin Liv (Josie Hermer) pudelwohl - wenn da nicht die Schule wäre. Die Direktorin (Lady Bitch Ray) ihres Schicki-Micki-Privat-Gymnasiums wirft sie raus, weil sie die schlechteste Schülerin der Schulgeschichte ist. Die Folge: Liv wird von ihrem Vater zum Leben offline verdonnert, sie erhält I-n-t-e-r-n-e-t-v-e-r-b-o-t und muss auf eine Normalo-Schule wechseln! Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich dem reallife zu stellen. Doch Liv wäre nicht Liv, wenn sie nicht alles dafür tun würde, um ihre Follower:innen wieder zu erreichen. Aber das schafft sie nicht alleine..."Gossip Girl 2.0" - Staffel 2, ab 26.6., exklusive Deutschlandpremiere, wöchentlich in DoppelfolgenGossip Girl-Reboot geht in die zweite Runde!Neues Semester, neue Gerüchte: An New Yorks exklusivster Privatschule treibt Gossip Girl weiter ihr Unwesen. Doch in diesem Semester kann es nur eine Queen geben, die das skandalöse Leben von Manhattans Elite aufdeckt. Und am Ende des Schuljahres wird jede:r wissen, wo die Leichen begraben sind und wer sie verscharrt hat... Um ihr Ziel zu erreichen und die schockierenden Affären und Fehltritte der neuen Generation der Reichen und Schönen zu verbreiten, greift sie zu neuen Mitteln. Dabei dokumentiert die Fortsetzung der erfolgreichen Originalserie die Gefahren der Entwicklungen von Social Media.