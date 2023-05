Der Versorger RWE stärkt sein grünes Portfolio und wird alleiniger Eigentümer eines seiner Windparks. An der Börse kommt die Aktie aber nach wie vor nicht in Schwung, obwohl es auch von Seiten der Analysten weiter Rückenwind gibt. Am Donnerstag zählt RWE allerdings erneut zu den schwächsten Werten im DAX.RWE hat den 49-prozentigen Anteil des kanadischen Unternehmens Northland Power an einem geplanten 1,6-Gigawattt Offshore-Windcluster für rund 35 Millionen Euro übernommen. Nördlich der Insel Juist ...

