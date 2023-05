Nach Angaben des Photovoltaik-Hersteller ist dies ein neuer Weltrekord, den das Fraunhofer ISE mit unabhängigen Messungen bestätigte. Die Rekordzelle ist in dem Werk in Brandenburg an der Havel hergestellt worden, wo Oxford PV bereits mit der kommerziellen Herstellung der Tandemzellen begonnen hat.Oxford PV hat nach eigenen Angaben mit 28,6 Prozent einen Wirkungsgrad-Weltrekord für seine Perowskit-Silizium-Tandemsolarzelle in kommerzieller Größe aufgestellt. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE habe den Wert unabhängig bestätigt, teilte der Photovoltaik-Hersteller am Donnerstag ...

