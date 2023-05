Nordkorea ist nicht gerade für seine Gastfreundschaft bekannt. Ein Youtuber wollte wissen, ob es möglich ist, ein Paket mit der DHL in das Land zu schicken. Er fand heraus: Es ist schwierig. Das liegt nicht zuletzt an DHL. Der Youtuber Megalag hat im letzten Jahr versucht, ein Paket per DHL nach Nordkorea zu schicken. Damit er nachverfolgen kann, wo sich seine Sendung befindet, hat er einen Airtag von Apple im Karton ...

Den vollständigen Artikel lesen ...