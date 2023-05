Mainz (ots) -Viele Menschen in Deutschland fragen sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine: Wie sicher ist das eigene Land? Und ist die Bundeswehr ausreichend für den Schutz der einheimischen Bevölkerung gerüstet? Die "Berlin direkt"-Doku "Dienst für Deutschland - Zeitenwende bei der Bundeswehr" geht den Fragen nach, ob und wie sich das Verhältnis der deutschen Gesellschaft zur Bundeswehr durch den Krieg in der Ukraine verändert - zu sehen am Sonntag, 28. Mai 2023, 19.10 Uhr im ZDF. Der Film von Bernd Benthin, Andreas Huppert und Lars Seefeldt steht ab Freitag, 26. Mai 2023, 18.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Umfrage der Forschungsgruppe WahlenIn einer repräsentativen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für diese Dokumentation sagen 82 Prozent der Befragten, dass sie es gut finden, wenn jemand in Deutschland zur Bundeswehr geht. Auch die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht unterstützt eine deutliche Mehrheit der Befragten: 73 Prozent sind dafür, 25 Prozent dagegen. Allerdings wären nur 48 Prozent bereit, sich unter Einsatz des eigenen Lebens an der Verteidigung Deutschlands zu beteiligen, 42 Prozent wären dazu nicht bereit.Zitate des BundesverteidigungsministersBundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagt in der "Berlin direkt"-Dokumentation: "Wir müssen uns wieder mit dem Gedanken beschäftigen, dass wir uns verteidigen können müssen. Und dass wir das auch jedem potenziellen Angreifer signalisieren: Wir schrecken Dich ab dadurch, dass wir uns verteidigen können, aber auch bereit sind, es zu tun, wenn es darauf ankommt. Das ist ein Paradigmenwechsel in den Köpfen, der jetzt nötig ist."Durch die historische Schuld an zwei Weltkriegen sind Militär und Armee in der heutigen deutschen Gesellschaft weniger tief verwurzelt als in anderen Ländern. Die Bundeswehr hat zuletzt ein Schattendasein geführt, viele Menschen hatten Berührungsängste mit allem Militärischen. In der "Berlin direkt"-Doku berichten Soldatinnen und Soldaten von ihrem Alltag und ihren Motiven, ausgerechnet jetzt an der Waffe zu dienen.Boris Pistorius sagt gegenüber "Berlin direkt": "Die Aussetzung der Wehrpflicht war aus meiner festen Überzeugung ein Fehler, aber einer, den man eben auch nicht jetzt einfach so korrigieren kann. Denn es kostet wahnsinnig viel Zeit und Geld, das wieder neu aufzusetzen. Und wir haben gerade andere Baustellen als die."Eine davon: Die Waffenlieferungen an die Ukraine - aus Beständen der Bundeswehr und durch Lieferungen der Industrie. Der Verteidigungsminister in der Doku: "Ich würde auch lieber die Milliarden, die vielen Milliarden für andere Dinge ausgeben als für Waffen, die wahnsinnig teuer sind in der Beschaffung, im Unterhalt, in der Sanierung, in der Ausbildung für die Soldatinnen und Soldaten. Aber das ist ja nichts, was wir uns aussuchen. Und in dem Fall: Unsere Sicherheit ist existenziell. Ohne Sicherheit brauchen wir uns um soziale Fragen keine Gedanken mehr zu machen."Die Dokumentation "Dienst für Deutschland - Zeitenwende bei der Bundeswehr" wirft einen neuen Blick auf ein jahrzehntelang schwieriges Verhältnis der deutschen Gesellschaft zur Bundeswehr.KontaktBei Fragen zu "Berlin direkt" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Berlin direkt" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 (https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirekt) - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/berlin-direkt) zur "Berlin direkt"-Doku"Dienst für Deutschland - Zeitenwende bei der Bundeswehr".Hier finden Sie "Berlin direkt" (https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5517866