Von Andreas Plecko

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 etwas stärker gewachsen als bislang ausgewiesen. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg des BIP von 1,1 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus in dieser Höhe gemeldet hatte. Im vierten Quartal 2022 war die US-Wirtschaft um 2,6 Prozent gewachsen.

Wegen der schnellsten geldpolitischen Straffungskampagne der Federal Reserve seit den 1980er Jahren hat sich die größte Volkswirtschaft der Welt abgeschwächt, vermied im ersten Quartal aber das Abgleiten in eine Rezession. Doch die Zahlen zeigen, wie sich die Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation in der realen Wirtschaft auswirken. Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaft im zweiten Halbjahr leicht schrumpfen wird, weil die volle Belastung aus den Zinserhöhungen erst dann spürbar sein wird.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 4,2 Prozent nach einem Anstieg von 3,7 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug ebenfalls 4,2 Prozent nach 3,9 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten einen Wert von 4,0 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

