Zuverlässig und schützend: Die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch & -schmelz Repair Extra Frisch* hat überzeugt und erhält im aktuellen Testlauf 06/2023 von Stiftung Warentest die Spitzennote "SEHR GUT" (1,5). Insgesamt wurden 20 Zahncremes getestet.Im aktuellen Zahnpasta-Testlauf 06/2023 hat die Stiftung Warentest eine Zahncreme aus dem Hause Oral-B zu den Spitzenreitern gekürt: die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch & -schmelz Repair Extra Frisch bekommt die Spitzennote "SEHR GUT" (1,5). In den Kategorien "Kariesprophylaxe durch Fluorid", und "Deklaration und Werbeaussagen" erhält sie jeweils die Note "SEHR GUT" (1,0 und 1,1).Antibakterieller Zahnfleisch-Schutz dank ActivRepair-TechnologieDas Geheimnis der Oral-B Pro-Science Zahnfleisch & -schmelz Repair Extra Frisch Zahncreme ist ihre ActivRepair-Technologie, die für einen antibakteriellen Schutz des Zahnfleisches sorgt und hilft, Zahnfleischbluten in nur drei Monaten um bis zu 74 Prozent zu reduzieren[1]. Denn obwohl sie wichtig für eine gesunde Mundflora sind, produzieren Bakterien auch Stoffe, die das Zahnfleisch angreifen können. Deshalb ist ein cleveres Bakterien-Management unabdingbar für den Erhalt der allgemeinen Mundgesundheit. Die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch & -schmelz Repair Extra Frisch Zahncreme setzt mit ihrer einzigartigen Kombination aus stabilisiertem Zinnfluorid und Zinnchlorid genau hier an: Zinn reduziert die Bakterienanzahl und verlangsamt den Stoffwechsel der verbleibenden Bakterien. Gleichzeitig wird der Zahnschmelz vor säurebedingtem Zahnschmelzabbau geschützt. Mit ihrer Extra-Frisch-Rezeptur sorgt die Oral-B Pro-Science Zahnfleisch & -schmelz Repair Extra Frisch Zahncreme jeden Tag für ein langanhaltend frisches und sauberes Gefühl.Rundum geschützt dank stetigen FortschrittsMit seinem stetig weiterentwickelten Produktportfolio beugt Oral-B den Problemen vor, von denen Zahnärzt:innen am häufigsten konfrontiert sind, um die Lebensdauer der Zähne zu verlängern. Auch die wiederholte Spitzenposition bei Stiftung Warentest bestätigt Oral-B erneut in der Rolle als Pionier im Bereich innovativer Zahnpflege. Dr. Maike Siemons vom Oral-B Forschungsinstitut in Kronberg: "Mit der exzellenten Bewertung unserer Oral-B Pro-Science Zahnfleisch & -schmelz Repair Extra Frisch Zahncreme bei Stiftung Warentest wird nicht nur unsere einzigartige ActivRepair-Technologie zum wiederholten Mal in ihrer sehr guten Wirksamkeit bestätigt - die Spitzenposition ist auch Auszeichnung unseres höchsten Qualitäts- und Innovationsanspruchs. Dazu zählt auch, dass unsere Produkte in Deutschland erforscht, entwickelt und hergestellt werden. Unser höchstes Ziel ist es, den Verbraucher:innen jeden Tag den besten Schutz für ihre Mund- und damit Allgemeingesundheit zu ermöglichen."*Neue Produktbezeichnung mit gleicher Rezeptur. Bei Stiftung Warentest (06/2023) noch unter vorherigem Namen "Oral-B Zahnfleisch & -schmelz Repair Extra Frisch" genannt.[1] RW Gerlach, P Amini.Über Oral-BOral-B® kann bereits auf eine 60 Jahre lange Geschichte von Zahnputz-Innovationen zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch effiziente Produkte und fortschrittliche Technologie mit Fokus auf eine stetige Optimierung und Erhaltung der Zahngesundheit nicht nur Verbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt, sondern auch Stiftung Warentest. Oral-B® ist Teil von Procter & Gamble (P&G), das weltweit in 70 Ländern tätig und eines der führenden Unternehmen in Sachen Pflege und Erhaltung der Gesundheit ist.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.