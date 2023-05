Porr CFO Klemens Eiter zu den Zahlen im 1. Quartal: "Das Jahr 2023 ist sehr gut angelaufen. Wir haben eine weitere Steigerung im Auftragsbestand. Das ist eine sehr gute Basis für die Entwicklung in 2023. Der Auftragsbestand reicht für mehr als ein Jahr. Wir haben also eine Visibility von mehr als einem Jahr. Die Lücke zur Produktionsleistung ist im Vorjahresvergleich heuer kleiner. Wir sehen also keinen Abschwung, sondern weiterhin ungebrochene Nachfrage, vor allem u.a. im Infrastruktur-Bereich oder im Tiefbau."Zu den Aufträgen: "Unser Ergebnis wird beeinflusst von der Diversifikation. Wir haben große und mittlere Aufträge, wie etwa Kanalbau, kleinere Straßen etc. Auch bei den kleineren Aufträgen sieht man eine gute Nachfrage. Im Wohnungsbau ...

